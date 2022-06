Gallardo en alerta: el importante jugador de River que sería baja ante Vélez

Aunque todos están pendientes y a la espera de la respuesta de Luis Suárez, River no pierde de vista el gran objetivo del año: la Copa Libertadores. Este miércoles, el Millonario abrirá la serie de octavos de final ante Vélez en Liners y Marcelo Gallardo tendría una importante baja para visitar el José Amalfitani.

El partido ante Lanús fue una fiesta en el Monumental. River volvió a ganar y las tribunas tuvieron el sonido de los bombos. Sin embargo, la preocupación giró en torno a Nicolás De la Cruz. El uruguayo, uno de los más importantes del equipo, tuvo un cruce con Gallardo, que no sabía si sacarlo o no por su evidente molestia y finalmente fue reemplazado por Esequiel Barco. De hecho, el volante por izquierda todavía no está recuperado al 100% y el ex Independiente sería titular en su lugar.

De la Cruz es el único interrogante y sería la única modificación que haría Gallardo con respecto al partido con Lanús. A pesar de no estar en plenitud física, el uruguayo estaría dentro de los concentrados. De esta manera, los 11 de River para la ida contra Vélez serían Armani; Mammana, P. Díaz, H. Martínez, E.Gómez; E. Pérez, E. Fernández, De la Cruz o Barco, Paradela; B. Romero y J. Álvarez.

El último sábado, River presentó su lista de buena fe para los octavos de la Libertadores con dos novedades: luego de un extenso tire y afloje, Rodrigo Aliendro y Lucas Beltrán podrán jugar el certamen continental para el Millonario. Para el partido contra Vélez, ambos estarán en el banco de suplentes.

Con respecto al mercado de pases, River aguarda ansiosamente por la respuesta de Suárez, que continúa de vacaciones en España con Lionel Messi. Por otra parte, el entrenador de Junior dijo que "lo mejor" sería que la situación de Borja se resuelva rápidamente.