Qué dijo Gallardo de su fuerte enojo con De la Cruz en pleno partido: “Fue algo que…”

River parece haber dejado atrás la mala racha con la que comenzó la Liga Profesional y, en un entretenido partido, venció por 2-1 al siempre complicado Lanús en el estadio Monumental. Lamentablemente para Marcelo Gallardo y compañía, Nicolás de la Cruz encendió las alarmas cuando fue reemplazado a los 23 minutos de la primera etapa. Atento a esta situación, y al tenso cruce que se vio entre el DT y el jugador en el campo de juego instantes antes de la modificación, fue el Muñeco quien se encargó de aclarar la situación.

Cuando el reloj marcaba 22 minutos de la etapa inicial, tras un golpe que recibió el uruguayo, el director técnico le preguntó si podía seguir. Si bien no puede verse ni escucharse qué fue lo que contestó el jugador, la cara del entrenador lo dijo todo: así no iba a seguir. "Fue una molestia por el golpe, en un momento pensé que podía seguir, él también", comenzó el DT en conferencia de prensa.

“Fue algo que en el momento generó incertidumbre y yo necesitaba que me dé respuestas rápidas. Primero porque no podemos correr riesgos y segundo porque no se puede esperar mucho en estos partidos cerrados. Por eso decidí el cambio rápido para no correr riesgos y tampoco me daba mucha precisión sobre si podía seguir o no", añadió Gallardo.

Para finalizar, el Muñeco sentenció: "Fue solamente un golpe, esperemos que se recupere bien en estos días". En las próximas horas el jugador será seguido de cerca por el cuerpo médico de la institución. El objetivo del DT y el resto del cuerpo técnico es que llegue en óptimas condiciones al partido del próximo miércoles.

River visitará el próximo miércoles, desde las 21.30, a Véles Sarsfield en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El ganador de la serie se conocerá siete días más tarde cuando, en el mismo horario, se vean las caras en el estadio Monumental.