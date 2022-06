El tajante mensaje de Tevez tras la derrota de Rosario Central: "El único..."

Rosario Central cayó por la mínima diferencia ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Gigante de Arroyito en lo que fue el debut oficial de Carlos Tevez como director técnico. El Apache enfrentó los micrófonos en la conferencia de prensa y dejó clara su postura post partido con una contundente frase: "Estamos convencidos que este es el camino. El único responsable de esta derrota soy yo".

"ESTOY ORGULLOSO DE MIS JUGADORES" declaró Carlos Tevez en su PRIMERA conferencia de prensa como entrenador profesional. pic.twitter.com/Y69NSX5cWZ — SportsCenter (@SC_ESPN) June 25, 2022

Luego de haber dado sus primeros pasos en su nueva faceta, manifestó: "En lo personal lo disfruté muchísimo. La verdad que es una sensación nueva, sensación que he perdido jugando al fútbol y hoy como técnico me volvieron a revivir. El equipo me gustó, me gustó mucho la actitud. Tuvimos cinco entrenamientos desde el martes y pensé que a los 70 minutos se me iba a caer un poco el grupo porque aceleramos muchísimo. Los chicos aguantaron bien, así que estoy orgulloso de lo que dieron hoy mis jugadores".

En cuanto al estilo de juego de su equipo, expresó: "Tenemos que seguir trabajando, con una idea que es la que proponemos nosotros. Yo creo que por este camino vamos a ganar más partidos de los que vamos a perder, el pase del gol de ellos es de otro partido".

