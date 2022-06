La primera planilla de Carlos Tevez en Rosario Central: ¿quién firmó como DT y quién como aguatero?

Carlos Tevez afronta sus primeros minutos como nuevo director técnico de Rosario Central. Desde el pasado viernes, cuando se conoció la noticia, una de las principales dudas era si iba a poder dirigir o no, debido a que no tiene el curso de DT terminado. Ni bien comenzó el partido entre el Canalla y Gimnasia de La Plata en el Gigante de Arroyito, se viralizó la planilla oficial del partido. ¿Habrá inconvenientes?

Luego de muchos idas y vueltas, con miles especulaciones en el medio, finalmente el Apache firmó como director técnico pese a no tener completo el curso de DT. Esto es posible gracias a que en las últimas horas el Canalla logró un permiso especial para que el reemplazante de Leandro Somoza ocupara su lugar dentro del campo de juego.

Ricardo Caruso Lombardi, acostumbrado a caracterizarse por no tener pelos en la lengua a la hora de declarar, no perdió su oportunidad para hablar del tema en los días previos al debut: "No sé si Carlos hizo el curso de técnico, salvo que haya hecho un curso acelerado. Si no tiene el curso. Fijate que la semana pasada se le ocurrió ser técnico y ya tiene equipo".

Además, previendo lo que iba a suceder, apuntó contra Chiqui Tapia: "Para que haya pasado, quedate tranquilo, que la venia la da el presidente de AFA. Seguramente van a decir que hizo un curso online hace tres años... Pueden inventar lo que quieran. Acá es un viva la pepa