El posteo de Rosario Central sobre Tevez que indignó a los hinchas

Un posteo de Rosario Central que involucra a Carlos Tevez y que provocó la furia de los hinchas. El club rosarino, que contrató como entrenador al exdelantero de Boca, realizó una publicación en sus redes sociales: se trata de un sorteo de una campera de Central, firmada por el Apache.

uD83CuDDFAuD83CuDDE6uD83DuDC55uD83CuDF81 ¡Gran sorteo canalla! ¡Ganate la campera @UmbroArgentina de #RosarioCentral autografiada por @__CarlitosTevez!



Para eso tenés que participar en nuestras tres redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram)



CONDICIONES DEL SORTEO EN HILO ?? pic.twitter.com/gNIndtXeCk — Rosario Central (@RosarioCentral) June 22, 2022

?? Dale Like (FB, TW e Insta)

?? Seguí las cuentas de @rosariocentral (FB, TW e Insta)

?? Compartí en FB, RT en TW y Guardá en Insta

?? Dejá tus últimos 3 números de DNI con el hashtag #ApacheCanalla



?? Realizaremos el sorteo y daremos a conocer al ganador/ra el martes 30/06 ?? — Rosario Central (@RosarioCentral) June 22, 2022

¿Cuál es el problema? En realidad, hay más de uno. En primer lugar, Tevez todavía no debutó como técnico y no tiene una identificación con el club. En segundo lugar, los hinchas se preocupan por la falta de refuerzos y contestaron la publicación con el pedido de nuevos futbolistas. Además, en el Canalla hay un enorme enojo con los dirigentes por el manejo del club y el plantel profesional.

Además y llamativamente, las exigencias para ganarse la campera son excesivas: hay que darle like, seguir, compartir y enviar los últimos tres números del DNI con el hashtag #ApacheCanalla en Facebook, Twitter e Instagram, cuando la mayoría de los requisitos para los sorteos en redes son mucho menores. En ese sentido, el usuario @_candecarc publicó en Twitter: "no hermano un poco mas te piden las escrituras de la casa".

Están delirando ya — uD835uDD44uD835uDD38 (@TuruCentral) June 22, 2022

Si pusieran un mínimo de todo eso que piden para traer un refuerzo o técnico capacitado, no estaríamos en esta situación...

Pero claro, si son Di Pollina, Carloni y gran equipo, "+ fútbol, + gestión". — CARC1889 uD83CuDDFAuD83CuDDE6 (@RC1889_) June 22, 2022

Es joda? HDP como nos estan boludeando! Métanse la campera en el ortooooo, toda esta jodita nos va a salir muy cara. No queremos la campera autografiada por este, que nada tiene que ver con Central, QUEREMOS QUE TRAIGAN JUGADORES Y SALIR DE ESTA SITUACION. — Juliii (@JuLiiiJulita) June 23, 2022

Es joda?? Dame la campera pero sin firmar, que hizo hasta ahora como para querer que la firme...hoy solo me hace acordar que nos cago la copa argentina y su amor x boca....seamos serio por una vez....ESTO ES UN DESASTRE TOTAL — error 404 not found (@asinofunciona) June 23, 2022

Si bien no es exclusivamente en contra de Carlos Tevez, la gente de Rosario Central no parece a favor del sorteo ni de la contratación del entrenador: de hecho, un grupo de hinchas salió a protestar por su llegada y pidió que no se le firme el contrato. El Canalla está que arde, y Tevez todavía no debutó.

Este viernes desde las 19, Rosario Central recibirá en el Gigante de Arroyito a Gimnasia de La Plata, en lo que será la presentación en cancha del Apache. ¿Cómo se expresarán los hinchas?