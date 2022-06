Pipita Higuaín confesó de qué equipo es hincha y sorprendió a todos: "Simpatizo y quiero que le vaya bien"

Todos los hinchas quieren saber de qué club son hinchas los jugadores más importantes de nuestro fútbol. Dicha situación suele generar morbo, ya que muchos lo mantienen en secreto y otros apoyan sin más a los equipos que los formaron en su juventud. En esta línea, se podía intuir que Gonzalo Higuaín era fana o seguidor de River, ya que incluso su padre fue jugador de Millonario. Sin embargo, el Pipita reveló a qué grande del fútbol argentino seguía de pequeño.

En una extensa charla con Líbero, Higuaín no dejó tema sin tocar. El exjugador de la Selección argentina habló sobre las finales perdidas, la actualidad de la Scaloneta, por qué no regresó al fútbol argentino y muchos otros aspectos de su carrera. Uno de los puntos que más revueló causó en las redes sociales fue una anécdota que contó el Pipita sobre su infancia: "Mi tío Claudio me llevaba a ver a San Lorenzo, simpatizaba y simpatizo por San Lorenzo, quiero que le vaya bien".

Aunque luego explicó que siente mucho cariño por River, el Pipita hasta se animó a dar su equipo azulgrana preferido: "El equipo del '95 era tremendo, tenía ocho, nueve años. Habré ido hasta los once a la cancha", reveló Higuaín, en alusión al plantel del Bambino Veira que salió campeón del Clausura de aquel año.

Estas palabras de Higuaín ilusionaron a los hinchas de San Lorenzo, que pidieron por su llegada en las redes sociales. Luego de revelar que sigue al Ciclón, el ex Real Madrid, Napoli y Juventus elogió a la hinchada azulgrana: "Llegaron a decir que los creadores de las canciones eran los hinchas de San Lorenzo, ¿no?".

Higuaín, que jugó 41 partidos y metió 15 goles en River, eligió una canción del Monumental como su preferida: "Muchas veces fui preso y muchas veces lloré por vos, yo a River lo quiero, lo llevo adentro del corazón", cantó el Pipita, que tiene una parte de su corazón riverplatense y otra bien de San Lorenzo.