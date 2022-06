La optimista sentencia de Insúa tras la victoria: “San Lorenzo tiene que…”

Optimismo, exigencia y lo que marca la historia. Después de su primer triunfo en la Liga Profesional, el objetivo de Rubén Darío Insúa para San Lorenzo es levantar un trofeo. El Ciclón le ganó 2 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y el técnico azulgrana no dudó: quiere construir un equipo para ganar una competencia en 2023.

En una charla con TyC Sports luego de la primera victoria en el torneo, Insúa expresó: "El camino es largo. El segundo semestre para San Lorenzo va a ser muy importante para construir un equipo que el año próximo pueda competir para ganar alguna de las competencias que tenga".

El técnico del equipo de Boedo se expresó sobre la posibilidad de incorporaciones y la formación del plantel: "Fue un torneo atípico, el inicio del torneo dos semanas de haber terminado el anterior. El libro de pases abierto hasta la primera semana de julio. Muchos jugadores terminan su contrato el 30 de este mes, fue todo medio atípico. Muchos equipos no han hecho incorporaciones".

A la espera de Gonzalo Maroni, el primer refuerzo confirmado, y los que lleguen tras él, Insúa siguió: "Mientras tanto, nosotros estamos buscando edificar el equipo sustentado en los jugadores jóvenes que tiene el club, que por otra parte son muy buenos y a mí me da placer hacer eso. Por supuesto que tenemos que reforzar el equipo, lo dije el otro día después del partido. Necesitamos dos jugadores por línea para completar el plantel y que haya competitividad interna".

El entrenador aseguró que San Lorenzo "hizo un buen partido" y que "hizo méritos para ganarlo", en referencia al encuentro que ganó con los goles de Iván Leguizamón y Adam Bareiro: "Le ganamos a un rival que venía de ganarle a Boca de local, muy estimulado. El equipo hizo mérito para ganarlo".

Por otro lado, Insúa explicó por qué atajó Augusto Batalla en lugar de Sebastián Torrico: "Yo creo que fui claro hablando en el inicio del trabajo. Empezamos a entrenar y tuvimos el primer partido a los 11 días. No solo es el caso del arco sino en otros puestos. No tuvimos posibilidades de hacer una pretemporada, jugar partidos amistosos para decidir cómo arranca el equipo. Todo lo tuvimos que hacer sobre la marcha. No es nada más que eso".

Otras frases de Insúa

"El chico (Agustín) Giay había entrenado una semana con nosotros, fue a la Selección y volvió hace seis días. Entró por una molestia muscular de (Francisco) Perruzzi y lo hizo muy bien".

"Vamos muy de a poco creciendo y tenemos mucho camino por recorrer todavía".

"No sabemos si vamos a tener para el domingo a Perruzzi. A veces los chicos son jóvenes y tienen muchas ganas de jugar. Le pregunté desde cuándo tenía la molestia y me dijo que desde el partido con Newell's, no me dijo nada a mí, tampoco al cuerpo médico. En alguna medida lo valoro el hecho de que tenga tantas ganas de jugar".