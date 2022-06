La decisión que tomará River con Luis Suárez si no responde en los próximos días

Desde que se conoció el verdadero interés de River por Luis Suárez, hace dos semanas, la ilusión de los hinchas no para de crecer, sobre todo cuando el propio delantero pidió un tiempo para pensar y responder. No quedan dudas que, en caso de concretarse, sería una de las bombas más importantes del fútbol argentino en los últimos años. El Pistolero quedó libre de Atlético Madrid y se encuentra buscando club para llegar de la mejor manera al inicio del Mundial de Qatar 2022.

Mientras disfruta de sus vacaciones, el uruguayo analiza las propuestas y espera por alguna que lo convenza en el fútbol europeo, lugar que tiene como preferencia, al menos por los próximos seis meses. Desde Núñez, con la necesidad de cerrar la negociación lo antes posible pensando en la Copa Libertadores, pondrían una fecha límite.

Tanto Marcelo Gallardo como Enzo Francescoli, buscan una respuesta para planificar lo que será el partido ante Vélez Sarsfield el próximo 29 de junio por la ida de los octavos de final del certamen intercontinental. Es por este motivo que desde el club necesitaría una respuesta concreta antes del fin de semana.

Si en los próximos días no llega el llamado de Suárez, serán los dirigentes de River quienes levanten el teléfono para conocer de una vez por todas su el charrúa da el ok para arribar a Núñez o no. Mientras tanto, Miguel Borja está próximo a sumarse a Lucas Beltrán para ser presentados como los primeros refuerzos del Muñeco.