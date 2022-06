El pícaro mensaje de Marcone a Aliendro para que no vaya a River y firme con Independiente: "Si querés jugar en el..."

Iván Marcone, muy emocionado por su postergado debut en Independiente, se metió dentro de la disputa por el destino de Rodrigo Aliendro, pretendido por el Rojo y por River. “Si quiere jugar en el Rey de copas que venga acá”, disparó el ex Boca en el programa telesivo del “Pollo” Vignolo por ESPN.

“Hay que elegir. Todo jugador que tuvo la oportunidad de venir a Independiente y eligió otro club a lo largo de su vida se va a arrepentir. Si alguien viene será bienvenido. Pero nosotros tampoco andamos detrás de esos temas”, argumentó el volante.

El mediocampista Rodrigo Aliendro, quien quedará libre de Colón de Santa Fe al finalizar junio, se convirtió en uno de los jugadores más codiciados del mercado de pases y el entrenador de Independiente, Eduardo Domínguez, habló del reciente interés de River por el futbolista con el que negocia el Rojo.

"Es un gran jugador, no me llamaría la atención si el entrenador de River (Marcelo Gallardo) se fija en él, como tampoco me llamaría la atención del entrenador de Boca (Sebastián Battaglia). No me voy a meter", manifestó Domínguez en conferencia de prensa, después del triunfo de Independiente sobre Estudiantes de La Plata.