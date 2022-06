El palazo de Fantino a ¿Ruggeri? en una feroz interna en ESPN: "Tuve decepciones de..."

"¿Hay que tirarle piedras al sistema desde adentro o desde afuera? Desde afuera es fácil. Pero muchos que están tirándole piedras al sistema desde afuera, una vez que entran se acomodan al poder y no salen más y les encanta viajar en primera a una final de copa en Europa". Así, sin anestesia pero también sin dar nombres propios, Alejandro Fantino arrancó un nuevo capítulo de Fantacast, un podcast en el que habla de fútbol y medios. ¿El periodista deportivo se refería a Oscar Ruggeri?

El conductor de América y ESPN, quien en la actualidad no tiene programas al aire en la señal de deportes, mostró todo su enojo con el canal por sentirse afuera estando adentro. Y repartió para todos lados. "Es aceptable que alguien que le tiró piedras al sistema, una vez que está adentro del sistema no quiera volver a tirarle desde afuera. Me ha pasado. Pero últimamente he tenido ingratas sorpresas y decepciones de gente que fue compañera, caminante en esto de tirarle piedras al sistema y una vez dentro del sistema utiliza la daga de la traición para cortarme la garganta desde atrás", agregó sin explicitar el destinatario de sus dardos.

Quién dedujo a quién criticaba Fantino fue Flavio Azzaro. En su canal de YouTube levantó las declaraciones de su excompañero y lanzó sin vueltas: "Fantino critica a Ruggeri, porque este audio es claramente para Ruggeri, porque Ruggeri no se pone a favor suyo. Evidentemente Fantino está con un conflicto (con ESPN), le dan pero no le dan, está pero no está, dice que va a estar (al aire) y después lo sacan. Como ya adelanté Fantino está excluido de ESPN".

"A Fantino le da bronca que algunos sean del sistema cuando él estando en ESPN es parte del sistema, o habiendo estado hasta hace 5 minutos", explicó Azzaro, algo que Fantino dio a entender en su podcast.

"Yo he quedado afuera nuevamente de los lugares de discusión futbolera. Y ustedes me dirán 'bueno, quedás afuera porque querés'. No, quedo afuera porque no me llaman. Tal vez sea un error mío, tal vez no estoy lo suficientemente preparado y no sé de fútbol para que el sistema en el cual trabajo no me llame a discutir las cuestiones del día a día futbolero. O sea, mi sistema me tiene, trabajo en lugares de poder periodístico deportivo, pero no estoy en el día a día", dijo Fantino.

La advertencia de Fantino al aire

En mayo de 2021, durante una charla con Mariano Closs y Diego Latorre en el programa que tenía a la medianoche, Fantino exteriorizó su bronca por haber quedado afuera del programa de debate futbolero que conducía en la noche de los lunes, que ahora conduce el Pollo Vignolo: "Yo no estoy visto acá como un periodista deportivo. Me ven como un showman, un tipo que viene a hacer la gracia y se va a la una de la mañana. En cualquier momento me ponen a acomodar las camionetas. Pero no pasa nada, me tendré que ir a TyC Sports el año que viene y estaremos a las doce enfrente. Me caliento y digo las cosas, me tocó... me duele", había dicho Alejandro, ante el asombro de sus compañeros.