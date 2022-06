La fuerte ninguneada de un ídolo de River a Sebastián Villa: “No me ata los cordones a mí”

Dos ciclos con la camiseta de River le alcanzaron a Antonio Alzamendi para hacer historia. El uruguayo, que disputó 100 partidos y convirtió 43 goles en su paso por el Millonario, se coronó campeón de la Copa Libertadores e Intercontinental en el año 1986, además de ganar el torneo local (temporada 1985/86) y la Copa Interamericana de 1987. En este sentido, quien marcara uno de los goles más importantes de la historia del Millonario, habló en una extensa entrevista con DSports Gol.

El exjugador, que convirtió el único gol en el triunfo 1-0 ante el Esteaua de Bucarest en la final Intercontinental de 1986, no dudó a la hora de referirse a una de las máximas figuras de Boca. "Sebastián Villa no me ata los zapatos a mí", manifestó quien vistiera la camiseta del elenco de Núñez en las temporadas 1982/83 y 1986/88.

También, como no podía ser de otra manera, se refirió a la posible llegada de Luis Suárez a Núñez: “No tengo dudas de que si viene Suárez se va a llenar la cancha. Si viene, traen a un fenómeno. Y no está acabado: mire que a mí me trajeron acabado a los 33 años y fui campeón de América y del mundo en un año sensacional. Suárez tiene para tirar este Mundial y seguir”.

Además, sobre su compatriota, añadió: "Suárez es el mejor 9 del mundo junto con Cristiano Ronaldo. A pesar de que está en lo último de su carrera, tiene para dar muchos años más. Ni hablar de que es un goleador sensacional, aunque son diferentes en juego, en potencia. Pero al hablar de números 9, Lucho es el mejor lejos. Con él, a River le van a sobrar goles me parece”.

Para finalizar, no dudó a la hora de seguir elogiando al hombre de la Selección uruguaya: “Creo que los goleadores siempre mejoran y que el estilo que tiene Marcelo es ideal para el juego de Suárez. Ahora bien: Lucho viene con todo aprendido. Después, de la parte física se encargarán los especialistas. Pero que le puedan mejorar algo a esta altura... Para mí tiene todo. Vos pensá que si lo contratan, traen a un clase A del mundo, no es cualquiera: lo demostró en el Liverpool, en el Ajax, en el Barsa, en el Aleti”.