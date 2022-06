Tevez volvió a jugar, le tiraron un caño y su reacción fue tendencia

Desde su salida de Boca y el posterior retiro, Carlos Tevez se mostró con más frecuencia jugando torneos con los amigos del barrio. El Apache es uno más entre todos y juega con la misma seriedad que cuando lo hacía en los mejores clubes del planeta, aunque esta vez tuvo una reacción que se volvió viral.

En el último duelo barrial, Carlitos se enojó con uno de los rivales que intentó tirarle un caño. El ex Boca llegó a marcarlo, el pibe se la pisó (no logró su cometido) y ese gesto molestó a Tevez que fue a buscarlo con una fuerte entrada. La jugada continuó, la pelota volvió al protagonista de la historia, quien ensayó una gambeta y terminó en el piso.

Las imágenes fueron grabadas con un teléfono celular de uno de los muchos espectadores que se convocan con tal de ver en acción al ex 10 de Boca. "Uhhh. Le tiró alto caño, ¿no? El otro. Ja, le dio una re patada. Yo lo filmé encima el caño”, comentó quien grabó el video y más tarde sería publicado por Mauro Fleita, ex inferiores de Vélez y autor del lujo, quien se tomó una foto con Tevez y la compartió con un mensaje: "Para qué tiré ese caño????????? qué calentón Carlos??".

Luego, Mauro habló con TyC Sports y reveló: "Me re bardeó, me decía que si la pisaba me iba a levantar para arriba, ja. Es mi ídolo, no pare de decírselo. 'Sos mi idolo, no sabés lo que se siente que vos me putees', le dije. Es algo que nunca pensé en mi vida de poder jugar contra mi ídolo".