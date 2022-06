El polémico tuit de Martín Liberman criticando a la Selección argentina que se volvió viral: “Bánquensenla, están…”

La Selección argentina goleó a Italia por 3 a 0 y salió campeón de la Finalissima en Wembley. El equipo de Lionel Scaloni no sólo obtuvo la victoria y el título, si no que gustó por su rendimiento y hasta bailó al campeón de Europa por momentos. Con el partido 2 a 0 a su favor y un rival que no encontraba respuestas, los jugadores de la Albiceleste se soltaron en el segundo tiempo y alimentaron el cántico de "oooole" que bajaba de las tribunas: tacos, caños, gambetas y lujos particulares como el de Ángel Di María que dominó la pelota con su cabeza durante algunos segundos. Esto no cayó bien entre los jugadores italianos, quienes castigaron a sus colegas argentinos y su conducta fue validada por Martín Liberman en Twitter.

Durante mucho tiempo, Liberman fue un ácido crítico de Lionel Messi y la Selección argentina en general. A su vez, el periodista tiene un gran aprecio por Cristiano Ronaldo, el gran rival del 10. Por esta razón, los usuarios le apuntan con munición pesada cada vez que el conductor de radio y televisión tuitea sobre la Scaloneta o del capitán argentino y la Finalissima no fue la excepción: "Cancherear NO va. Si les dan una patada, banquensela. Están sobrando", publicó en Twitter y rápidamente le llovieron las críticas.

El polémico tuit de Liberman obtuvo más de 3 mil respuestas y 2300 citas, la gran mayoría con una tónica de burla o directamente de insulto contra el periodista. Un usuario le respondió "disfrutá colorado" y él no se quedó atrás: "Me encanta como está jugando. Pero los tacos, y los caños, son al pedo", afirmó.

Esa fue apenas una publicación en el marco del triunfo argentino en Wembley. En el inicio del encuentro, Liberman subió unas fotos que comparaban las formaciones utilizadas por Italia en la Euro 2020 con los nombres que iban a salir a disputar la Finalissima: "Le faltan sus mejores 4 jugadores. Ausencias indisimulables hasta aquí". Una vez consumado el título de la Scaloneta, Liberman admitió que el partido fue un "BAILE" y se permitió soñar con un buen Mundial de Qatar 2022 pero volvió a remarcar las bajas de la Azzurra: "Se puede soñar aunque Italia esté débil y sin sus figuras(Inmobile, Insigne, Chiesa, Verrati). Muy bien", cerró.

El triunfo de la Selección argentina y el dominio demostrado ante el campeón europeo fue motivo de alegría para todos los futboleros y Twitter se inundó de expectativa de cara a la Copa del Mundo. Sin embargo, Scaloni puso paños fríos, dijo que en el fútbol "te pueden bajar de un plumazo" y que hay "demasiada ilusión". Liberman se subió a las declaraciones del DT y criticó duramente a los hinchas argentinos: "Menos mal que el técnico es menos “termo” que el 90%. Bien Scaloni. Excelente".

Como siempre, las opiniones de Liberman sobre la Selección argentina dan qué hablar y los usuarios no le dejaron pasar su crítica a los lujos de Messi, Di María y compañía. Lo cierto es que, como bien dijo el periodista, la Albiceleste bailó a Italia y obtuvo su segundo título en los últimos dos años.