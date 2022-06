La honestidad brutal de un jugador de la Selección argentina sobre las chances de ganar el Mundial: “Es difícil mantener los…”

Son 156 los días que nos separan del inicio del Mundial de Qatar 2022. La ansiedad, tanto como las ilusiones, no paran de crecer. La Selección argentina, que viene de ganar la Copa América y la Finalissima, además de transitar de forma invicta las Eliminatorias Sudamericanas, es una de esas selecciones que muchos prefieren evitar. En este contexto, Nicolás Tagliafico habló con el diario deportivo Olé y se refirió al presente de la Albiceleste.

A la hora de ponerse la mochila de candidatos, manifestó: "¿Qué significa ser candidatos? Ser candidatos es ser aspirantes a algo, a un premio. Los 32 equipos son candidatos a salir campeones, por algo están en el Mundial. Nosotros tenemos que estar tranquilos, estamos haciendo las cosas bien, vamos por el buen camino... Pero nada más".

Con invicto que sobrepasa los 30 partidos, el equipo capitaneado por Lionel Messi está entre los máximos aspirantes al título, luego de un mal Mundial en Rusia 2018. "Es difícil mantener los pies sobre la tierra, pero hay que encontrar el equilibrio porque si no, después el golpe es muy fuerte. Hay que tratar de no sentirse superior a nadie y seguir enfocado.

Además, sobre el tema añadió: "Lo malo es que por ahí nunca terminás de satisfacerte porque todo el tiempo estás buscando algo nuevo. Pasa en el fútbol y también en la vida: lográs un objetivo y vas por otro, por otro y por otro.... Y nunca terminás de sentirte plenamente feliz. Por eso hay que relajarse, vivir el momento y hacer lo mejor posible todos los días; pensar en el futuro te genera ansiedad, y no podés saber qué va a pasar".

Como no podía ser de otra manera, Tagliafico se refirió al mejor jugador del mundo: "Lo que Leo logra como futbolista te genera un respeto total hacia su presencia. Genera que lo idolatremos como lo estamos haciendo. Hoy, al tenerlo más cerca todo el tiempo, es como uno más. Pero en el primer impacto... A mí me pasó en 2017, en uno de los primeros entrenamientos con la Selección, que me lo crucé en un ascensor y me quedé helado, je".

Para finalizar, destacó como un punto muy importante el ida y vuelta que existe entre los jugadores y el público, algo que no se veía en ciclos anteriores: "Es genial que el jugador no sea tan lejano, y creo que esa es un poco la idea, que todos seamos un poco parte: los jugadores, el cuerpo técnico, la gente, los dirigentes... Y que tiremos todos para el mismo lado. Me gusta ese ida y vuelta con la gente, por eso empecé con el Twitch (su cuenta es nt_3), porque me puedo mostrar un poco más. Es una forma de estar más en contacto con el fan y que te conozcan más personalmente".