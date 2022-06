El sincericidio del DT de Junior sobre la posibilidad de vender a Borja: “Jugar en River es…”

Los días pasan, la salida de Julián Álvarez está próxima a concretarse y el mundo River espera por el nueve de jerarquía que le de mayores esperanzas en la Copa Libertadores de América. Si bien hay varios apuntados de renombre, Enzo Francescoli y compaía aún no definen un reemplazante para el Araña, quien los primeros días de julio viajará a Inglaterra para ponerse bajo las ordenes de Pep Guardiola. En este contexto, uno de los nombres que suena hace tiempo es el de Miguel Borja, quien también había interesado en Boca.

En este sentido Juan Cruz Real, director técnico del Junior de Barranquilla, dejó clara su postura a la hora de hablar de una posible negociación entre los clubes por el futuro del delantero de la Selección de Colombia: “Si la oferta es buena, no le voy a cortar la carrera a nadie. Jugar en River es seductor, no lo voy a negar”.

"La verdad no hablé con Borja de River. No era momento para hablar de eso. Del club no tengo ninguna información oficial. Sé que tiene contrato por un tiempo más. Borja es el clásico 9 de área finalizador de jugada”, manifestó el DT ya con su equipo eliminado del torneo colombiano.

Sobre las características del por ahora jugador del elenco cafetero, expresó: "Miguel es un centro delantero muy potente. Es finalizador, para terminar las jugadas. Es difícil de controlar adelante y dentro del área es determinante por su potencia física. Después hay que ver el equipo o la idea de juego en dónde se le ubica. Hoy está en Junior pero tiene un recorrido importante en Selección y a nivel internacional"

"Las características de los últimos delanteros que han pasado por River son distintas a las de Borja. Julián Álvarez es un jugador que se mueve mucho en el frente de ataque y por ahí es diferente a Miguel, que está para jugar en el centro de ataque y terminar jugadas. River tiene mucho volumen de juego y genera mucho en campo rival. Eso es importante para un jugador finalizador. Sin lugar a dudas, Borja es un jugador que tiene la experiencia a nivel internacional que requiere River", añadió Real.

Para finalizar, sentenció: "Es un muy buen muchacho, una persona muy simple. Tenemos una gran relación, al igual que con los muchachos grandes que tiene Junior. Miguel venía de Brasil, se acopló rápido, él es hincha de Junior y de la costa. Se le quiere en el plantel por cómo es como persona".