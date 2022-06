¿Y si te llama Román? Boca tentó a un mediocampista argentino que juega en Inglaterra

Boca tiene decidido salir al mercado de pases, pero de ninguna manera hará locuras por contratar a uno o varios jugadores. Tanto Sebastián Battaglia como el Consejo de Fútbol confían en el plantel que hay hoy en día, pero sostienen que siempre se puede mejorar. Por eso, en la carpeta de probables incorporaciones hay algunos nombres anotados que podrían llegar.

Uno de ellos es Martín Payero. El mediocampista de 23 años, que hoy se encuentra jugando en el Middlesbroguh de la segunda división del inglés, es uno de los que gusta en la Ribera.

El jugador tiene contrato hasta junio de 2024, por eso la idea de los dirigentes es negociar un préstamo por 12 o 18 meses para ver si el ex Banfield se puede poner la camiseta de Boca.

Si bien aún no se avanzó y Boca no realizó una oferta forma, el volante de 23 años quedó relegado en el ascenso del fútbol inglés, buscaría cambiar de aires para sumar rodaje y no vería con malos ojos volver al fútbol argentino.