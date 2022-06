Tevez en Rosario Central: la lista de importantes refuerzos que llegarían de su mano

El martes, Leandro Somoza renunció a su cargo como DT de Rosario Central: "Son situaciones que no dan para más. Desde que arranqué vengo reclamando una coherencia que obviamente no hubo nunca", aseguró al dar el portazo tras no recibir los refuerzos que pidió. Apenas dos días después, Carlos Tevez asumirá en el Canalla y tendrá su primera experiencia como entrenador. El Apache llegará al Gigante de Arroyito con el Chapa Retegui como dupla y, según informó TyC Sports, con varios jugadores nuevos bajo el brazo.

A falta del anuncio oficial, Tevez asumirá como entrenador de Central y con él se espera que lleguen varios refuerzos. Esto será posible gracias a la banca con la que llega el Apache: Christian Bragarnik fue quien habría acercado el nombre del exjugador de Boca a la dirigencia canalla y sería el encargado de enriquecer el plantel auriazul. En el mediodía de TyC Sports, se dio una lista de posibles jugadores que podrían mudarse a Rosario para jugar en Arroyito.

Según Ezequiel Sosa, a Rosario Central llegarían refuerzos en todas las líneas. En el costado defensivo, los apuntados son Tomás Cardona, central de Defensa y Justicia y Emanuel Brítez, defensor de Unión con pasado canalla. Por otra parte, la mitad de cancha sería nutrida con Martín Ojeda, talentoso de Godoy Cruz, y en la delantera llegarían Walter Bou, excompañero de Tevez en Boca y de buena actualidad en Defensa, y Martín Cauteruccio.

Por otra parte, Tevez quiere a dos juveniles de Boca a préstamo: uno de ellos es Marcelo Weigandt, suplente de Luís Advíncula para Sebastián Battaglia, mientras que el otro es Gastón Ávila, que está negociando su préstamo a Central desde que inició el mercado de pases.

De esta manera, se solucionaría el principal signo de pregunta que tenía la llegada de Tevez, ya que iba a firmar con un club del cual el último entrenador se fue por falta de refuerzos.

Aunque ninguno de estos nombres están confirmados, Tevez tendría incorporaciones para elevar el nivel de Central, que terminó último en la Copa de la Liga Profesional y ganó uno de sus tres partidos en el actual Torneo de la Liga Profesional.