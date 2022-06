El famoso DT que puso el grito en el cielo contra Tevez y su arribo a Central: "No puede dirigir porque..."

Hace algunas semanas, el anuncio de Carlos Tevez sobre su decisión de ser director técnico sorprendió a todos pero aún más sorpresiva fue que haya sido designado como entrenador de Rosario Central. Tras la salida de Leandro Somoza, el Canalla dio un golpe sobre la mesa del fútbol argentino y el Apache tendrá su primera oportunidad de demostrar sus capacidades como DT. Aunque en el Gigante de Arroyito hay mucha expectativa, esto no le gustó nada a Ricardo Caruso Lombardi y, fiel a su estilo, disparó contra el exjugador de Boca.

Tevez hará su debut como DT de Central el próximo viernes ante Gimnasia.

A falta de un anuncio oficial, Tevez, junto al Chapa Retegui, asumirá como DT de Central. Sin dudas, un verdadero bombazo en el mercado de pases para el Canalla, que espera levantar cabeza con este cambio de aires. Sin embargo, Caruso Lombardi explotó ante la contratación del Apache porque no estaría habilitado para dirigir: "No sé si hizo el curso Carlos... vos fijate que la semana pasada se le ocurrió ser técnico y ahora ya tiene club [...] Si no tiene el curso, quedáte tranquilo que eso ya pasó por AFA. En AFA van a inventar que hizo un curso online", arremetió el exentrenador de San Lorenzo, Racing, Quilmes, entre otros.

En charla con radio La Red, Caruso Lombardi sentenció: "Para dirigir Primera División, necesitas tres años de curso. Con un año, podes dirigir jóvenes. Con dos años, Reserva. Tevez, con año y medio de curso, no puede dirigir Central". Según lo informado por el programa de Toti Pasman, el ex Manchester City, Juventus y otros no habría hecho el curso de entrenador, lo que provocó la furia del experimentado DT.

Pasan los años pero Caruso sigue sin guardarse nada: apuntó contra Tevez.

Luego, Caruso, que actualmente se encuentra sin equipo, apuntó contra el gremio de los técnicos y la AFA: "La Asociación de Técnicos está huérfana. Nosotros presentamos 15 impugnaciones esta semana. ¿Por qué crees que Tapia necesita meterse con los técnicos? Para hacer este tipo de cosas...".

Caruso Lombardi criticó duramente la llegada de Carlitos a Rosario Central y aseguró que no podría dirigir porque no tiene el curso de director técnico, de tres años de duración. Por otra parte, se espera que el anuncio oficial de la dirigencia canalla se haga este jueves y el ciclo Tevez ponga primera la próxima semana.

Por qué Tevez sí puede dirigir en Rosario Central a pesar de no tener el curso de DT

Pese a que no cuenta con el curso de entrenador, el Apache sí podrá ser DT del Canalla, ya que Chapa Retegui hizo la preparación formal requerida por AFA y firmará la planilla como técnico. Por su parte, el ex Boca deberá llenar el casillero de aguatero, tal como hizo Javier Gandolfi en su paso por Talleres.