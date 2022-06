Los titulares de Boca para visitar a Barracas, con tres regresos importantes y una sorpresa

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, dispondrá la vuelta de Carlos Izquierdoz, Oscar Romero y Luis Advíncula para jugar el próximo domingo ante Barracas Central en el estadio de All Boys, por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El once "xeneize" formará con Agustín Rossi; Advíncula, Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa.



El delantero colombiano fue citado a indagatoria para el próximo viernes a las 10.30 en la causa en la que se lo investiga por el presunto abuso sexual con acceso carnal de una joven ocurrido en junio de 2021 en una casa de un country de la localidad bonaerense Canning.



Este equipo es el que paró hoy el director técnico ante los suplentes en la práctica de fútbol realizada en el predio de Ezeiza.



De esta manera, en el estadio Islas Malvinas del barrio porteño de Floresta el DT pondrá el habitual equipo titular, que se viene afirmando en los últimos encuentros.



La idea es que ante Barracas sea la última prueba de los titulares antes de jugar el martes 28 ante Corinthians de visitante, en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores.



Por eso ante Unión, en la próxima fecha de la Liga Profesional a jugarse el viernes 24 a las 21.30, alineará a un conjunto alternativo.



El capitán Izquierdoz estará en lugar de Nicolas Figal, como ya lo hizo en parte del segundo tiempo en la victoria del miércoles pasado ante Tigre por 5 a 3, cuando reemplazó a Marcos Rojo.



Romero ingresará por Aaron Molinas: el volante paraguayo también jugo unos minutos ante Tigre, tras regresar de la gira con el seleccionado de su país en las fechas FIFA.



Molinas, en tanto, sigue con chances de poder ir a préstamo a Defensa y Justicia: el futbolista no está convencido, pero la idea de la secretaría de fútbol es que tenga rodaje y por eso podría ir a por un año a jugar al club de Florencio Varela.



También regresará ante el "Guapo" el peruano Advíncula, quien viene de quedar eliminado con su selección el lunes pasado ante Australia -por penales- en el repechaje para el Mundial de Qatar 2022.



El defensor, más allá de su estado anímico -erró uno de los penales en la definición ante Australia- le habría dicho al DT que si lo necesitaba no tenía problemas en jugar el domingo.



El que saldrá del equipo entonces es Marcelo Weigandt, de floja actuación los últimos partidos, pero que sin embargo es uno de los nombres que pidieron Carlos Tevez y Carlos "Chapa" Retegui para cuando asuman como técnicos de Rosario Central.