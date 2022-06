San Lorenzo rechazó una oferta de Italia por una de sus figuras

Por ahora, la joyita no se mueve de San Lorenzo. En un mercado de pases complicado para el Ciclón, que preocupa por la falta de refuerzos y más aún por el pedido de seis jugadores del técnico Rubén Insúa, el club azulgrana rechazó una oferta de Hellas Verona de Italia por una de sus figuras, el volante de 22 años Agustín Martegani.

Según informó Antonio Arrighi en TyC Sports, la dirigencia de San Lorenzo habría dicho que no a un ofrecimiento formal de cuatro millones de euros por el 100% del pase de Martegani, uno de los mejores jugadores del equipo y pieza importante del once inicial del Gallego Insúa. Igualmente, la alarma está puesta en que no se descarta la venta del joven futbolista: pedirían que el equipo italiano aumente la oferta o vender un porcentaje menor del pase.

En ese sentido, los cuatro millones brutos que ofreció Hellas Verona por Martegani fueron considerados insuficientes, sobre todo por los enormes problemas económicos que atraviesa San Lorenzo y por el hecho de que, después de impuestos, el monto que quedaría en la tesorería azulgrana por el volante sería escaso.

Hellas Verona viene de pagarle más de 10 millones de euros a Cagliari por la cláusula de compra del delantero argentino Giovanni Simeone, quien estaba a préstamo y finalmente se quedará en el club.

Por otro lado, el Ciclón busca refuerzos en todas las líneas, con un acercamiento por el mediocampista de Boca, Gonzalo Maroni, quien no será tenido en cuenta en el Xeneize, además del futbolista de Newell's Diego Calcaterra, quien queda libre. Además, en San Lorenzo interesan el delantero uruguayo Mauro Méndez, goleador de Montevideo Wanderers, el central paraguayo de Libertad, José Canale, y Gerónimo Poblete, quien ya pasó por el Ciclón y viene de jugar en Independiente.