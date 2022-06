La picante respuesta de Vettel a las críticas del presidente de la FIA: "No soportaré cosas que..."

El nombre de Sebastian Vettel siempre genera sensaciones distintas en la Fórmula 1, ya sea por sus títulos en Red Bull, su pase trunco por Ferrari o su actualidad en Aston Martin, donde hace esfuerzos impresionantes para meterse en los puntos. De hecho, en las últimas dos carreras terminó dentro de los diez primeros: en Mónaco finalizó octavo y en Azerbaiyán quedó sexto. Más allá de lo que suceda dentro de la pista, el alemán nunca está fuera del ojo de la tormenta y ahora tuvo un cruce picante con nada más y nada menos que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Vettel es uno de los pilotos de F1 más comprometidos con causas sociales.

Tras las quejas por el porpoising y las diversas causas sociales impulsadas por los pilotos, Ben Sulayem, que reemplazó a Jean Todt como mandamás de la Federación Internacional de Automovilismo, quiso frenar a corredores como Lewis Hamilton o el propio Vettel con su activismo: "Ahora Vettel monta en una bicicleta arcoíris, Lewis es un apasionado de los derechos humanos y Lando se preocupa por la salud mental", disparó.

Vettel, que nunca tiene problemas a la hora de criticar los sitios donde corre la Fórmula y otros aspectos de la competencia, contraatacó y dejó en claro que no dejará de hablar sobre los temas que lo preocupan: "No tengo que soportar cosas que no están bien, y no lo haré. Con Lewis estamos de acuerdo en muchas cosas", aseguró Seb.

Vettel en apoyo al orgullo gay en Hungría.

En conversación con Sky de Inglaterra, el piloto de Aston Martin, que acumula 13 puntos en el campeonato, agregó: "Estos temas son más importantes que nosotros, más importantes que el deporte. Deberíamos seguir llamando la atención sobre esto y mostrarle a la gente que hay muchas cosas que podemos hacer mejo. Creo que hay gente que está un poco anticuada en cuanto a su actitud. Por lo tanto, es bueno seguir llamando la atención sobre esto. Es importante que respaldes públicamente tu apoyo".

En las últimas carreras, Vettel demostró que tiene nafta en el tanque para seguir en la Fórmula 1 pese a las fallas que tuvo Aston Martin en muchos Grandes Premios. Con estas declaraciones, el alemán dejó en claro que quiere seguir dando pelea, tanto dentro como fuera de la pista.