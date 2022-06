Luis Suárez y una bomba que lo aleja de River

Luis Suárez está ante su gran decisión. El uruguayo, que acaba contrato con el Atlético de Madrid en dos semanas, quiere seguir jugando en la élite del fútbol europeo al menos una temporada más. Quiere llegar en plenas condiciones físicas al Mundial de Qatar, y cree que estar en un equipo de nivel se lo aseguraría.

El delantero acumula pretendientes de Europa y América, sobre todo de River Plate, y aunque quiere que la elección no se demore en el tiempo, no quiere precipitarse. Desde Italia ha trascendido ahora que sus agentes han ofrecido al futbolista a la Juventus. Informa La Gazzetta dello Sport, que además indica que el club transalpino se lo está pensando.

Cabe recordar que Suárez estuvo muy cerca de ser jugador 'bianconnero' en 2020, cuando el Barcelona le comunicó que no contaba con él y el Atlético aún no había entrado en escena. Finalmente no se concretó su fichaje, con lío por medio por el examen de italiano que tenía que superar el charrúa para conseguir la nacionalidad italiana, el club rojiblanco se planteó su fichaje, Simeone le llamó... y acabó en el Metropolitano.

Dos años después, con una Liga y con el cariño de la afición colchonera bajo el brazo, la Juventus vuelve a cruzarse en el camino de Luis Suárez. Veremos si esta vez sí acaba jugando en la Serie A a las órdenes de Allegri.