El delantero uruguayo que suena en River: "Es uno de los más..."

El nombre de Matías Arezo es uno más de la colección de jugadores que suenan en Núñez para ponerse la camiseta de River. El joven uruguayo de 19 años tiene clarísimo lo que significa el Millonario para el fútbol del continente y, en una entrevista con Marcelo Palacios en Radio La Red, se ilusionó con llegar y alabó al club hasta el hartazgo.

Arezo, delantero de Granada de España, puso a River en lo más alto, y lo hizo repetidas veces: "He seguido a River estando acá y allá. River es uno de los más grandes de América, lo describe una palabra sola, no hay mucho para explicar".

En las últimas horas, la cuenta de Twitter @Spyfutbol publicó una foto de Arezo de chico, con el conjunto de River, imagen que entusiasmó a los fanáticos del club.

Matías Arezo, de chico y con la camiseta de River.

"He visto que se está hablando mucho de River. Es normal que cuando algo suena mucho haya algo de realidad", explicó Arezo en el comienzo del diálogo con Marcelo Palacios. "Mi representante no me ha comentado nada, pero como digo siempre, el jugador es el último que se entera", agregó.

En ese sentido, el uruguayo mostró su ilusión por jugar en el Millonario: "Obviamente me gustaría jugar en River. Es algo lindo para uno estar en el radar de un equipo grande de América. Uno también siente la necesidad de volver a ser protagonista y creo que puede ser una oportunidad muy grande".

Arezo repitió nuevamente su alabanza hacia River y elogió a Marcelo Gallardo: "El fútbol argentino es muy lindo e ir a un equipo grande de América es algo fantástico, puede ser una cosa impresionante. Ya pensar que River es un grande de América, el saber que el Muñeco es el técnico le da un plus a lo que es el club en general, tenerlo a él le da un plus extra a todo".

Por otro lado, el delantero se refirió a la comparación con Luis Suárez y Edinson Cavani, los dos delanteros uruguayos más prestigiosos del momento: "Nunca me comparé con nadie, creo que cada uno tiene lo suyo, pero yo soy más Cavani que Suárez. Voy más para ese lado".

Arezo se rió sobre la posibilidad de utilizar la 9 de River ante el rumor sobre la llegada de Suárez: "Hay que respetar la historia. Con la carrera que tiene Luis, es algo que no se puede discutir".

Con poca continuidad en Granada, que descendió esta temporada en el fútbol español, el uruguayo contó: "Si uno lo pone sobre la mesa, River es un grande de América, pelea la Copa Libertadores todos los años. Es como en Europa. Yo quiero sentirme protagonista, volver a jugar. A veces, por tener corta edad se piensan que uno no puede, pero yo creo que tengo mucho para dar y creo que quiero volver a ser protagonista. Por algo di el paso que di, tengo la espina de sentir lo que sentía cuando estaba en Uruguay".

Además, el delantero comentó: "Reemplazar a Julián Álvarez es un desafío importante e ir a River es un desafío importante. Es un club grande, con historia, que lleva su responsabilidad".

Finalmente, comentó cuáles son sus planes en el futuro inmediato: "A fin de mes vuelvo a Granada, allí comenzaríamos a entrenar a principios de julio, estaré con tranquilidad y voy a esperar qué es lo que viene".