La sorpresiva sentencia de Alario sobre Luis Suárez y su posible llegada a River: "Me van a putear todos, pero..."

Lucas Alario fue uno de los tantos delanteros que sonaron en estas últimas semanas para reemplazar a Julián Álvarez en River y, además de confesar que lo llamó Enzo Francescoli, dejó su opinión sobre la chance de que Luis Suárez llegue al Millonario y fue tajante: "No lo veo".

"No veo a Luis Suárez llegando a River. Me van a putear todos, pero bueno. Ojalá, primero por la liga, por el torneo, por River porque le daría una jerarquía tremenda. Pero debe tener un montón de ofertas para seguir allá, más que tiene familia allá. No lo sé, mañana capaz que está acá, pero no lo veo", declaró el delantero de 29 años en diálogo con ESPN.

Por otra parte, el Pipa, que desde agosto de 2017 se encuentra en el Bayer Leverkusen, habló sobre el presente de Álvarez, con quien compartió tiempo en la Selección Argentina, y lo llenó de elogios: "Julián tiene todo para ir al Mundial, con su gol a Colombia se debe haber sacado un gran peso. Puede sufrir el cambio a Europa, sobre todo a la Premier League, que es la mejor, pero tiene calidad".

Y agregó: "Por algo lo compraron. Tiene características de un jugador que ya jugó en Europa. El físico de las piernas es de europeo. Ojalá que no le cueste nada y la rompa", señaló Alario sobre la máxima figura del Millonario hoy, que a partir del 1° de julio comenzará su nueva etapa en el Manchester City de Pep Guardiola.