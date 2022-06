La pícara queja de Gallardo a Pochettino en pleno partido que no se vio: “¿Entendés? Se…”

River no pasó del empate ante Atlético Tucumán en el estadio Monumental y sigue sin poder ganar en las dos fechas que disputó en el torneo de la Liga Profesional. En el duelo ante el Decano, Marcelo Gallardo observó una polémica situación dentro del área rival y no dudó en quejarse, dejando en evidencia la falta de picardía de su jugador, quien no se tiró para reclamar penal.

Tras un centro Tomás Pochettino sufrió un agarrón, pero no pasó de un tibió reclamo abriendo brazos. En ese instante el Muñeco, con bastante euforia, se dio vuelta, encaró al banco de suplentes donde se encontraban sus colaboradores y manifestó: "A Poche lo agarran y no se tira, ¿Entendés? Se queda parado".

Tras el encuentro Manuel Capasso, autor del agarrón dentro del área contra Tomás Pochettino, se refirió al momento de la polémica: "No sé. Me acuerdo que me choco con Bruno, mi compañero, pensó que lo habían chocado a él. Cuando la pelota quedó atrás por ahí hubo un agarroncito, puede ser".

Al enterarse de la reacción de Gallardo y su frase luego de que el árbitro no apreciara la situación, entre risas, el jugador de Atlético Tucumán, soltó: "A entonces bueno, es culpa de Pochettino".

Ahora el Millonario se prepara para la próxima fecha de la Liga Profesional, que será el miércoles desde las 19, en la cual visitará a Colón de Santa Fe, quien viene de igualar 2-2 ante Unión en el clásico provincial. Por su parte, el Decano será local de Lanús, también el miércoles, desde las 16.30.