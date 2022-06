La contundente frase de Sigali sobre el estilo del Racing de Gago tras otra derrota: “Estoy en un equipo…”

Luego de la dura e inesperada eliminación ante Agropecuario sufrida entre semana, Racing viajó a Mendoza con la intención de cambiar la cara y lograr una victoria ante un necesitado Godoy Cruz. Sin embargo, el Tomba se impuso por 2 a 0 en un partido en el que no sucedió casi nada. Por su parte, la Academia jugó mal y sigue sin poder replicar el juego vistoso que demostró el equipo de Fernando Gago y lo llevó a ser considerado el mejor equipo de Argentina. A pesar de los últimos malos resultados, Leonardo Sigali tiene claro que así debe jugar un equipo de la envergadura del de Avellaneda.

Sigali, capitán del equipo de Gago, no le esquivó a los micrófonos de la transmisión televisiva y contó sus sensaciones luego de otra derrota de Racing: "La verdad es que no pudimos hacer nuestro juego. Un rival duro, difícil... tuvimos una o dos chances y no las pudimos hacer. Ellos se encontraron con el gol muy rápido en el segundo tiempo y a nosotros con uno menos nos costó más", dijo el central antes de dejar una frase de apoyo total al estilo que propone su entrenador.

El periodista de TNT Sports le preguntó a Sigali si los rivales descifraron el estilo de juego de Racing y esto llevó a los últimos malos resultados del equipo. Sin embargo, el central sacó chapa de las maneras que tiene la Academia para buscar la victoria y apoyó a Gago: "Estoy en un equipo grande, me enseñaron a jugar en un equipo grande de esa manera, salí campeón de esa manera y la voy a seguir defendiendo así. Es lo que nosotros proponemos, con eso se siente identificada la gente. Es un momento duro, de derrota pero yo creo que este es el camino. Yo creo que las alegrías van a venir".

Sigali bancó el estilo de Gago pero tampoco dejó pasar la oportunidad para reconocer que deben ajustar y mejorar muchas cosas porque "estamos en Racing y hay que tomarlo de esa manera".

Por otra parte, Sigali reconoció que el plantel está dolido por esta mala racha que acarrea desde el final del primer semestre de 2022: "Hay que seguir trabajando, queda mucho. Es un grupo en el que duele la derrota pero hay que ponerle el pecho y seguir trabajando", contestó el capitán de Racing, que recibirá a Vélez en el Cilindro de Avellaneda el próximo jueves a las 21:30.