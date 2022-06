La pregunta que irritó a Gallardo tras el 0-0 de River ante el Decano: “¿Otra vez lo mismo?”

Pregunta repetida para el Muñeco. Después del empate 0 a 0 con Atlético Tucumán en el Monumental, Marcelo Gallardo se irritó en la conferencia de prensa cuando, insólitamente, le hicieron la misma pregunta dos veces seguidas: le consultaron si a River le encontraron la vuelta los rivales, después de dos empates consecutivos en cero.

Igualmente, ante la consulta sobre si a su equipo le encontraron la vuelta, se sorprendió y contestó: "¿Otra vez la misma pregunta? Si analizamos el desarrollo del juego, el cero a cero puede ser 'bueno, nos encontraron la vuelta', pero si creamos 7 situaciones, fuimos nosotros los incapaces de abrir el marcador, por la gran respuesta del arquero o porque erramos".

"Si hacemos un análisis del resultado, posiblemente puedas opinar que nos encontraron la vuelta. Ahora, si el desarrollo del partido dijera que no generamos una jugada de gol, yo estaría de acuerdo con eso. Si yo dijera 'La verdad que no pudimos entrar por ningún lado, no pateamos una vez al arco y el arquero no participó'... Pero no fue así, el análisis del partido es uno, el resultado es otro", agregó Gallardo.

"Como en el fútbol los merecimientos no valen, no cuentan... Pero no puedo quedarme con que no hicimos méritos para ganar. Tuvimos en el segundo tiempo muchas situaciones para convertir y no lo hicimos", cerró.

El palazo de Gallardo a los dirigentes por la falta de refuerzos

El entrenador de River, quien aseguró que su equipo hizo méritos para llevarse el triunfo ante el Decano, comentó sobre los posibles refuerzos y hasta reveló que tuvo una charla con Luis Suárez: "No tengo certeza de cuándo se van a definir las situaciones. Más allá de que estamos elaborando posibilidades y buscando alternativas, dependerá de lo exigente que queramos ser nosotros para elaborar situaciones. Hasta ahora no hemos sido lo suficientemente agresivos. Esperamos que en las próximas semanas podamos concretar alguna de las posibilidades".

Gallardo se refirió a una charla que tuvo con el delantero uruguayo en los últimos días y aseguró que le pidió que venga a River: "Hablé con él, lo conozco, hay una buena relación, hay un respeto al futbolista y me comuniqué para ver qué iba a hacer de su vida, si podía venir al fútbol argentino, a una institución como la nuestra. Es lo poco que puedo comunicar".

"Es difícil hablar de una posibilidad que no sabemos si puede ser real, más allá de nuestra intención y la del futbolista, que lo ha valorado y lo tiene en consideración. No depende de nosotros simplemente, si fuera así tendríamos más razones para comunicar. Debemos esperar y ver las posibilidades reales que haya cuando el jugador analice su situación", agregó.

"Es un nombre importante dentro del fútbol mundial, pero hay que tener un poco más de paciencia. Si dependiera de nosotros sería un poco más fácil", cerró.