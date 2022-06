El palazo de Gallardo a los dirigentes de River por la falta de refuerzos: “Hasta ahora…”

Palazo del Muñeco a la dirigencia. Después del empate de River 0 a 0 con Atlético Tucumán en el Monumental, Marcelo Gallardo dejó un fuerte mensaje ante la falta de refuerzos en la conferencia de prensa, y aseguró que, hasta ahora, no hubo agresividad en las negociaciones por nuevos futbolistas.

El entrenador de River, quien aseguró que su equipo hizo méritos para llevarse el triunfo ante el Decano, comentó sobre los posibles refuerzos y hasta reveló que tuvo una charla con Luis Suárez: "No tengo certeza de cuándo se van a definir las situaciones. Más allá de que estamos elaborando posibilidades y buscando alternativas, dependerá de lo exigente que queramos ser nosotros para elaborar situaciones. Hasta ahora no hemos sido lo suficientemente agresivos. Esperamos que en las próximas semanas podamos concretar alguna de las posibilidades".

Además, no quiso confirmar las posiciones ni los nombres de los refuerzos que irán a buscar. Puntualmente, cuando le consultaron por Matías Kranevitter, Gallardo contestó: "Preguntale a Brito. ¿Por qué me preguntás a mí? Quedate con lo que te contestó él. Es muy difícil hablar de nombres".

¿Qué dijo Gallardo sobre Luis Suárez?

Gallardo se refirió a una charla que tuvo con el delantero uruguayo en los últimos días y aseguró que le pidió que venga a River: "Hablé con él, lo conozco, hay una buena relación, hay un respeto al futbolista y me comuniqué para ver qué iba a hacer de su vida, si podía venir al fútbol argentino, a una institución como la nuestra. Es lo poco que puedo comunicar".

"Es difícil hablar de una posibilidad que no sabemos si puede ser real, más allá de nuestra intención y la del futbolista, que lo ha valorado y lo tiene en consideración. No depende de nosotros simplemente, si fuera así tendríamos más razones para comunicar. Debemos esperar y ver las posibilidades reales que haya cuando el jugador analice su situación", agregó.

"Es un nombre importante dentro del fútbol mundial, pero hay que tener un poco más de paciencia. Si dependiera de nosotros sería un poco más fácil", cerró.

Más frases de Gallardo

"Esto es largo, recién empieza y si bien hoy no pudimos ganar hicimos mérito para ganarlo. No tuvimos eficacia a la hora de definir. A veces son partidos cerrados que con un gol se da un partido totalmente diferente. A veces la eficacia es la diferencia entre ganar, empatar y perder. Hoy no lo tuvimos. El análisis del partido es un partido parejo, nosotros con la posesión y ellos atacarnos al espacio. El segundo tiempo fue un monólogo nuestro, buscando por adentro y por afuera. No lo pudimos abrir pero buscamos, insistimos. Atlético Tucumán no pateó al arco en todo el segundo tiempo".

"Fuimos nosotros los incapaces de abrir el marcador. Por el arquero y porque erramos. Por el resultado posiblemente puedas opinar que nos encontraron la vuelta. Si el partido se planteara como 'no pudimos entrar por ningún lado, no pateamos una vez al arco, el arquero no participó', lo entendería pero no fue así. El análisis del partido es uno y el resultado es otro. No puedo quedarme con que no hicimos mérito para ganar. Hicimos mérito para ganar pero no pudimos convertir".

"No, en este caso me parece que hicimos, sobre todo cuando enfrentás a un equipo que ya tuviste inconvenientes. A veces es por uno mismo, la otra vez fue por nosotros mismos y por eso la había pasado así. Esta vez fue el rival. Más allá de cerrarnos los caminos y los circuitos, nosotros hicimos méritos para encontrarle la vuelta. Tuvimos posibilidades dentro del área. Más allá del rival, si hubiéramos tenido mejor definición hubiésemos ganado el partido. Fue un poquito diferente".

Juan Fernando Quintero: "Juanfer empezó a trabajar con el plantel pero no está al 100% y no creo que de acá a dos días pueda estar con el equipo. Veremos la semana que viene".

"Tenemos que aprovechar para encontrar la mejor forma del equipo. Tuvimos muchos jugadores lesionados y muchos otros en selección. Cuando el resto de los jugadores lleguen de sus selecciones y los lesionados se recuperen, trataremos de llegar de la mejor manera posible a ese partido con todo el plantel".