De Paul y la desopilante pregunta de Mostaza Merlo, su DT en Racing: “¿Por qué no…?”

Rodrigo De Paul decidió pasar sus días de descanso en la Argentina tras el final de la temporada en Europa y la gira por Europa con la Selección, a la espera de un nuevo comienzo de la actividad oficial con el Atlético de Madrid y en la recta final rumbo al Mundial Qatar 2022, y en esa estadía brindó una entrevista en Telefé en la que habló por primera vez de su relación Tini Stoessel, contó un detalle sobre una habilidad que Messi no tenía muy bien desarrollada y un desopilante encuentro con Mostaza Merlo.

“Estamos muy bien. Hacía un tiempo que no nos veíamos por tema de trabajo, pero cuando estamos juntos nos disfrutamos, la pasamos bien. Ya se lo dije a ella, pero la felicito porque la está rompiendo, hace feliz a mucha gente... Por el trabajo que tenemos, podemos sacarle una sonrisa a alguien o hacer olvidar un poquito los problemas de la gente”, comentó sobre su momento con Tini.

Además, habló de lo que significa para él Lionel Messi: “Con Leo pegamos buena onda desde un primer momento. Hoy lo admiro, pero mucho más como persona, por cómo se desenvuelve en la vida. No es fácil ser él. A la mañana, nosotros dos y el Papu somos los que nos levantamos más temprano y hay algo que me quedó muy marcado: el día de la final con Brasil yo tenía ansiedad, nervios, miedo. Todos, bah, el que dice que no está mintiendo. Hay gente que lo controla mejor, otros no tanto, pero yo lo miraba a él que tomaba mate tranquilo ¡y no entendía!”.

“No hay término medio para él. Era en el Maracaná, contra Brasil, Neymar... Yo lo veía así y pensaba ‘¡es Dios o el infierno!’ Había hecho una Copa América extraordinaria, asistencias, goles, en las estadísticas estaba primero en todo, pero lamentablmenete tiene eso el fútbol, y sin embargo estaba muy tranquilo y tomaba mate y yo decía: ‘¡este es un monstruo!’”, sentenció.

Para finalizar, explicó la situación que le tocó vivir con Mostaza Merlo, su antiguo entrenador en Racing: El otro día me encontré a Mostaza Merlo y me preguntó por qué no corría cuando jugaba con él, ja. Con los años cambié mucho la forma de jugar, el físico, en Europa te hacés mucho más profesional", finalizó De Paul.