Julián Álvarez contó qué le dijo Guardiola por su llegada al City: “Fue una charla en la que…”

Los días que le quedan a Julián Álvarez con la camiseta de River están contados. Cuando finalice el mes de junio el delantero deberá armar sus valijas para emigrar a Inglaterra, donde se sumará a la pretemporada del Manchester City. En relación a lo que será su llegada a uno de los equipos más importantes del mundo, el Araña reveló la charla que tuvo con Pep Guardiola, su nuevo DT.

"Tuve la posibilidad de hablar con Guardiola, por febrero, cuando se había realizado la firma de contrato. Fue una breve charla en la que me daba la bienvenida y me felicitaba por lo que estaba logrando", reveló el cordobés, quien tuvo gran 2021 tras levantar cuatro títulos el año pasado (tres con el Millonario y la Copa América con la Selección argentina).

El miércoles 29 de junio River visitará a Vélez por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en lo que será su última presentación con la camiseta del club que lo vio nacer futbolísticamente. Hasta el momento, Álvarez se encuentra tras el récord de Rafael Santos Borré, que es el máximo goleador de la era Gallardo con 55 tantos.

"Hace un tiempo atrás, dije que me parecía un poco lejos. No sabía cuántos partidos me quedaban. Hoy estoy cerca, a cuatro goles y me quedan varios partidos. Siempre trato de dar lo mejor en la cancha, jugar bien y ayudar a mis compañeros. Si llegan los goles, bienvenido sea", afirmó quien tiene 51 hasta el momento.

Para finalizar, el campeón de América se refirió al sueño mundialista que comenzará el 21 de noviembre: "No sé si candidatos, pero estamos para pelearle a cualquiera. Sería muy lindo que se pudiera conseguir por todos los argentinos y, obviamente, creo que el fútbol se lo debe a Messi por todo lo que significa para el fútbol a nivel mundial".