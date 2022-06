Gallardo, atento: el tapado estrella que podría regresar a River desde Europa

Los nombres no dejan de aparecer y, si bien todavía no se concretó ningún refuerzo, las posibilidades seducen y entusiasman. Desde Luis Suárez a Diego Valoyes, pasando por Miguel Borja, Adolfo Gaich y más, River se obsesiona con el hombre que reemplace a Julián Álvarez, pero en las últimas horas surgió un nombre para otro puesto que sorprendió: se trata de Manuel Lanzini, ex Millonario que estaría con ganas de pegar la vuelta.

La información llegó por parte de Nicolás Distasio, periodista de ESPN vinculado con River, quien aseguró que Marcelo Gallardo lo quiere: "Uno de los objetivos que le quedó pendiente a Lanzini es que Gallardo lo dirija. Hay una realidad económica que afecta al país y al jugador le queda un año de contrato, pero si logra su salida te aseguro que River empieza a picar en punta".

Lanzini es uno de los muchos futbolistas que fueron vinculados con el equipo millonario en este mercado de pases. Por ejemplo, Matías Kranevitter y Roberto Pereyra son jugadores que están en el exterior y que sonaron para regresar al Millonario.

Con un presente top en Europa, donde juega en el West Ham de Inglaterra y tiene un contrato altísimo e imposible de igualar en el fútbol argentino, Lanzini es uno de los futbolistas fuera de serie que podría romper el mercado de pases. Al argentino le queda un año de contrato en Inglaterra y en River sueñan con repatriarlo después de su salida en 2014.

Manu pasó siete temporadas en el West Ham, donde es una de las figuras y ayudó al equipo a alcanzar el séptimo puesto de la Premier League, con 30 encuentros en el último año y cinco goles.

¿Lanzini vuelve a ponerse la camiseta de River?

Así, un tapado estrella que en los últimos meses sonó para jugar en la Selección argentina de Lionel Scaloni podría regresar e ilusiona a todos los hinchas del Millonario. ¿Podrá volver y jugar la Copa Libertadores con River?