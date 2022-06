¿Boca o Central? Qué dijo Di María sobre su deseo cuando vuelva al fútbol argentino

Ángel Di María fue enormemente criticado durante muchos años por su desempeño en la Selección argentina. Sin embargo, el gol ante Brasil en la final de la Copa América disputada en el Maracaná sanó todas las heridas: las lesiones, las definiciones perdidas y otros dolores del pasado. Al igual que toda su generación, el Fideo se sacó la espina de nunca haber logrado un título y ratificó que dejará de vestir la camiseta albiceleste después del Mundial de Qatar 2022: "Después del Mundial, lo seguro es que ya dé un paso al costado. Logré lo que quería lograr", aseguró pero... ¿qué será de su carrera después?

La despedida de Di María del PSG. Los rumores indican que jugará en la Juventus la próxima temporada.

Sin dudas, la temporada que pasó fue muy importante para la carrera del rosarino, ya que logró el título de la Copa América y se despidió del Paris Saint-Germain después de 295 partidos en siete años. Los rumores indican que la Juventus será el próximo destino de Di María. En charla con Olé, el jugador de 34 años reveló en qué equipo del fútbol argentino desea jugar cuando deje el fútbol europeo..

El vínculo de Di María con el PSG llegó a su fin y esto disparó muchos rumores y uno de ellos era que Juan Román Riquelme lo quería convencer de jugar en Boca la segunda parte de la Copa Libertadores. Obviamente, esto se vio contrarrestado por los hinchas de Rosario Central, que quieren ver de vuelta al Fideo con la camiseta auriazul. Por su parte, el jugador dejó en claro en qué club del fútbol argentino quiere jugar: "Mi ilusión es volver y terminar mi carrera en Rosario Central".

Di María jugó 39 partidos y marcó seis goles en Rosario Central.

A su vez, Di María se lamentó por el hecho de que su regreso a Rosario Central no podrá ser junto a un viejo amigo suyo de las Inferiores de Arroyito: "Es mi ilusión, aunque no podrá ser junto a Marco Ruben", dijo el ex Canalla sobre el 9 que se retiró de la actividad profesional después de la Copa de la Liga Profesional 2022.

Di María y Ruben, dos grandes compañeros en Rosario Central.

De esta manera, el Fideo volvió a encender la esperanza de los hinchas canallas que quieren volver a ver al mejor jugador que surgió de las Inferiores de Rosario Central en el último tiempo. Ahora, lo que queda por resolver es cuándo se dará ese regreso tan especial al Gigante de Arroyito.