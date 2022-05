La honestidad brutal del jugador de Platense al que le cobraron el penal contra River: "Me tiré al piso como un bol..."

El triunfo de River sobre Platense quedó marcado por el penal, a diez minutos del final, que Julián Álvarez cambió por el segundo tanto millonario con el que el Millonario quedó segundo en la tabla anual que determinará al menos tres clasificados a la Copa Libertadores 2023 (Racing 30, River 29, Estudiantes 28 y Boca 27). La jugada generó mucha polémica y siguen las repercusiones sobre si estuvo bien cobrada o Patricio Loustau se equivocó y el VAR debió intervenir. Ocurrió luego de una barrida de Ignacio Schor, quien intentaba cortar un centro de Elías Gómez y recogió su pierna para evitar tocarlo, pero con la rodilla alcanzó a tocar el tobillo del defensor riverplatense, aunque el contacto no pareció alcanzar para derribar al jugador. El juez no dudó, marcó la pena máxima y con ese tanto el equipo de Marcelo Gallardo se quedó con los tres puntos en el Monumental.

Consultado sobre la jugada en cuestión, el volante de Platense admitió que lo tocó, aunque aclaró que no fue falta. "Él se tira antes y yo después lo toco con la rodilla. Para mí no fue penal", contó. Y agregó: "Arranqué a correr un poco tarde, entonces cuando él está por tirar el centro yo me tiro al piso".

"Personalmente no me parece un contacto para que se cobre penal, después si alguno la ve en cámara lenta o no... pero ahí en la jugada rápida no es un toque para que se cobre penal. Él aprovecha que yo me tiro al piso como un boludo y se tira. Aprovechó bien, se tiró al piso y el árbitro compró", dijo con amargura y honestidad brutal.

De igual manera, y pese a que sostiene que no lo considera infracción, Schor dejó abierta la posibilidad de que el árbitro haya visto penal, aunque luego el VAR consideró lo mismo y no lo llamó para revisar la jugada. Miguel Scime, Director del IAF (Instituto de Formación para Árbitros), bancó al juez del partido y ratificó que la pena estuvo bien sancionada.