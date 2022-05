Las explosivas definiciones de Ameal sobre Macri y Pergolini, ¿y qué dijo de Riquelme presidente de Boca en 2023?

En Boca, la figura de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol acapara toda la atención en cuanto a decisiones sobre el fútbol profesional se refiere. Sin embargo, quien lidera el club es Jorge Amor Ameal, presidente de la institución, pero abocado a los menesteres administrativos y del resto de los deportes del club. En charla con el programa Argenzuela conducido por Jorge Rial en Radio 10, el máximo dirigente del club de La Ribera habló sobre las elecciones 2023 que se vienen en Brandsen 805 y no le escapó a dar definiciones sobre Mauricio Macri, Mario Pergolini y a una posible candidatura del ídolo como líder de fórmula presidencial.

Ameal no se guardó nada a la hora de hablar de los distintos temas de Boca.

Las últimas semanas de Boca fueron pura turbulencia, pero logró algo de paz luego de dos victorias seguidas en la Copa de la Liga Profesional y, sobre todo, con el triunfo ante Always Ready por Copa Libertadores. Sin embargo, Ameal negó que haya problemas con el andar del equipo y no puso en tela de juicio la continuidad de Sebastián Battaglia como DT: “Sebastián no está a prueba. Acá la duda la tienen los periodistas. No hubo nada. Es un clima. Crean un clima: alguien dispara algo y no para. Sigue, sigue, sigue. Esto es así históricamente. Agravado por la cantidad de programas que hay, tanto de radio y televisión como de gráfica. Entonces, todo el día, ¿de qué vas a hablar si la gente consume Boca?”.

Luego de hablar de la actualidad xeneize, Ameal contestó las preguntas sobre las elecciones presidenciales de Boca en 2023. El presidente azul y oro habló sobre cómo quedó su relación con Mario Pergolini, quien renunció a su puesto como vicepresidente por su mal vínculo con Riquelme y el nulo apoyo de la dirigencia: “A Pergolini traté de convencerlo. Charlé con él durante 45 minutos o más antes de que renunciara, intentando que no lo hiciera. No pude, y a partir de ahí no hablé más. ¿Si jode la crítica de Mario? Sí, jode. Pero bueno, se diluye también. La lógica del fútbol indica que la pelotita tiene que entrar. Si la pelotita entra…”

Riquelme, Ameal y Pergolini fue la fórmula ganadora en 2019.

Con diversas situaciones que sucedieron desde el inicio de su gestión, Ameal fue cuestionado por su relación con Riquelme y ahondó sobre la posibilidad de que la lista opositora sea encabezada por Mauricio Macri: “No es verdad que estoy peleado con Román, es un cuento. Es decir: siempre van a buscar algo, algo que pueda pasar. Tengo una excelente relación con él, no pasa nada de nada. Nosotros tenemos un camino: ganamos las elecciones desde el llano y hoy estamos trabajando. La gente está conforme. Pero obviamente la oposición va a trabajar, va a decir y va a ser, y tienen a sus amigos que replican cosas. Pero bueno, nosotros seguimos adelante. Mauricio Macri no tiene que volver a Boca, le hizo mucho daño como se lo hizo al país”, resaltó.

Las chances de que Riquelme se presente como presidente a las próximas elecciones de Boca están latentes y Ameal no ve con malos ojos que el actual vicepresidente busque una victoria como líder de una fórmula presidencial en 2023, aunque resaltó que hablar de las elecciones en este momento es lo peor que podrían hacer como dirigencia: “No vería mal que Román fuera candidato a presidente. Yo quiero mucho a Boca y lo que le haga bien a Boca me hace bien también a mí. Pero ahora hay que trabajar: si nos detuviéramos en el tema electoral cometeríamos el peor de los errores”.