La lapidaria respuesta de Leandro Paredes sobre Orión y su dura lesión en un entrenamiento en Boca

Aunque no jugó durante mucho tiempo, los hinchas de Boca guardan un gran recuerdo de Leandro Paredes, una de las últimas joyas de las inferiores xeneizes que llegó a la elite del fútbol mundial. Más allá de que demostró un gran pegada con varios goles desde fuera del área, uno de los momentos más recordados por el actual número 5 de la Selección argentina en La Boca fue el episodio con Agustín Orión en un entrenamiento de Casa Amarilla.

En el marco de una práctica del tercer ciclo de Carlos Bianchi en Boca en el 2013, Paredes mostraba sus habilidades con la pelota en un partido en espacios reducidos cuando Orión, arquero titular en ese entonces, le pegó una patada de atrás que llevó a que el Virrey terminara automáticamente el entrenamiento. El entonces juvenil sufrió la rotura de dos ligamentos en su tobillo, por lo que su recuerdo del ex arquero del Xeneize no es grato tal como lo demostró en el último Versus de TyC Sports.

Dentro del clásico ping pong con el periodista Matías Pelliccioni, el mediocampista del PSG fue lapidario al ser consultado por su excompañero: "¿Agustín Orión? Paso", dijo, lacónico.

Luego, al ser consultado por lo que padeció con esa lesión, recordó: "La verdad que los primeros diez días me dolía muchísimo porque no me querían operar porque yo era muy joven. Tenía el tobillo muy hinchado y me dolía un montón, la verdad es que lo sufrí”. Aquella lesión marginó a Paredes por cinco meses cuando tenía 19 años y empezaba a ganar continuidad en Boca como recambio de Juan Román Riquelme.

Así como fue duro con Orión, Paredes tampoco tuvo pelos en la lengua para hablar sobre Jorge Sampaoli, DT que lo hizo debutar en la Selección argentina pero lo dejó afuera de la lista de 23 convocados para el Mundial de Rusia 2018: “Mejor no digo nada, después me manda mensajes diciéndome 'por qué dijiste tal cosa', no sabés lo que es. No tengo mucho para decir sobre él, hay entrenadores que te dejan cosas buenas y malas. La verdad es que cosas buenas no tengo para decir, y las malas prefiero guardarlas para mi".

Paredes, que dijo que le “encantaría volver a Boca pero todavía me quedan dos años de contrato acá en el PSG”, fue tajante a la hora de referirse a Orión y Sampaoli, dos personas con las que compartió plantel pero no guarda buenas memorias.