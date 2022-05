La insólita decisión de un campeón del mundo con Boca al jugar un torneo senior con la camiseta de River

Las primeras etapas de Carlos Bianchi como director técnico de Boca estuvieron marcadas por los triunfos más importantes de la historia del Xeneize y por la continua promoción de juveniles al primer equipo. Dentro de los tantos pibes que el Virrey hizo debutar profesionalmente está Cristian “Chaco” Gímenez, quien luego de ganar todo en el club que lo formó se marchó al fútbol mexicano, donde se convirtió en ídolo del Cruz Azul. El exjugador vive en México actualmente y se volvió viral por una curiosidad en un torneo senior.

Chaco Giménez ganó dos Copas Libertadores y tres torneos locales con el Boca de Bianchi.

Luego de dirigir a Atenas de la segunda división uruguaya, Gímenez regresó a México para ser ayudante de campo del Mazatlán FC. Aunque colgó los botines en 2018, el Chaco no suelta la pelota y participó de un torneo de fútbol senior en el que su equipo utiliza una particular camiseta: nada más y nada menos que la de River, por lo que el ex Boca tuvo que tomar una curiosa determinación para no usar los colores del eterno rival.

En la Liga de Fútbol Máster Municipal de Sinaloa, el equipo Rotuexpress-VU contó con el debut del Chaco Gímenez. Al ver que el uniforme de su nuevo club era la camiseta de River, el ex Boca tapó con cinta el escudo del Millonario para no posar con el emblema de la contra.

La ocurrencia del Chaco Gímenez para no posar con el escudo de River: taparlo con cinta.

Lógicamente, Gímenez hizo la diferencia en el partido de su equipo y marcó un gol de tiro libre. Luego del encuentro disputado en una cancha llamada “El Infiernillo”, el Chaco se tomó el tiempo de sacarse fotos con los fanáticos y algunos de sus contrincantes dada la idolatría que despierta por su paso en Cruz Azul y Pachuca, dos grandes del fútbol mexicano.

Chaco Gímenez junto a su hijo Santiago, quien desea jugar en Boca.

Con esta particular ocurrencia, el Chaco Gímenez demostró que no se olvida de su pasión por Boca. De hecho, su hijo Santiago, que ya debutó en la primera del Cruz Azul y en seleccionados juveniles de México, afirmó que le gustaría jugar en el Xeneize “porque soy hincha y por lo que representó para mi papá”.