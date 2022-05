Carlos Ischia reveló su verdad de la pelea con Caranta en Boca con una lapidaria frase: "Todos sabían..."

Aunque muchos lo recuerdan por su paso como ayudante de campo de Carlos Bianchi, Carlos Ischia tuvo un buen paso como director técnico de Boca entre 2008 y 2009. Luego de caer eliminado contra Fluminense en semifinales de la Copa Libertadores 2008, el entrenador se enfrentó con varios problemas en el vestuario durante el Torneo Apertura de ese año: el Xeneize tuvo una mala primera parte del campeonato que lo dejó a once puntos del líder San Lorenzo y tenía conflictos internos por doquier como la pelea entre Juan Román Riquelme y Julio César Cáceres o la misteriosa salida de Mauricio Caranta, que pasó de ser arquero titular a no formar parte del plantel de un día para otro.

Ischia dirigió a Boca durante un año y medio y salió campeón dos veces.

Como siempre sucede con los problemas internos en los vestuarios, nunca se termina de saber a ciencia cierta cómo fue el desarrollo de las peleas ya que cada protagonista tiene su propia versión de los hechos. En este caso, las especulaciones acerca de por qué Ischia decidió apartar a Caranta y darle la titularidad a un joven Javier García fueron muchas y muy diversas a lo largo de los años pero el ex DT de Boca reveló el verdadero motivo de su determinación en una entrevista con Infobae.

Al hablar de su trayectoria en Boca, Ischia no le escapó al polémico tema de su pelea con Caranta: “[...] Hubo que sortear situaciones complicadas como las que viví con Caranta. En medio de una maratón de partidos, se comió goles en dos derrotas, con Tigre 3-2 y con Godoy Cruz 4-1, pero lo notaba bien. El viernes siguiente vino al vestuario y se puso a llorar porque tenía graves problemas y la hija no iba al colegio por las cosas que le decían por sus actuaciones. Me pidió no estar contra Estudiantes, cuando nos estábamos jugando la chance de seguir arriba. Quedamos así y a la noche vi en televisión las notas que le habían hecho los periodistas al salir de la práctica, en las que decía que no tenía nada y que nunca le preguntaba a los técnicos porque lo ponían ni porque lo sacaban…”, expresó el ex DT antes de dejar una tajante frase sobre el arquero.

Boca salió campeón del Apertura '08, en el que se recuerda su frase tras la victoria ante River: "No es para tanto, le ganamos al último".

“Me puse mal y le dije clarito al plantel lo que había sucedido y tanto Riquelme como Palermo me tranquilizaron. Por suerte, todos sabían qué clase de persona es Caranta y cómo se comportaba”, aseguró Ischia sin pelos en la lengua para hablar del exarquero de Boca.

Otros rumores sobre la pelea entre Ischia y el arquero alegaban que el entrenador lo apartó por un escándalo extradeportivo que nunca salió a la luz. Luego de esa pelea, Caranta le inició un juicio a Boca por 15 millones de pesos con motivo de despido sin causa. Cuatro años después, la Justicia falló a favor del Xeneize y fue el arquero quien tuvo que pagar cerca de 8 millones por “incumplimiento del contrato”.

Caranta salió campeón de la Libertadores 2007 como arquero titular de Boca.

Ischia, que a pesar de las peleas internas ganó ese Torneo Apertura y la Recopa Sudamericana 2008, rompió el silencio sobre una pelea que siempre inquietó a los hinchas de Boca por la cantidad de versiones distintas que hubo a lo largo del tiempo. El entrenador del último título internacional del Xeneize no se guardó nada y acabó con los mitos de su enfrentamiento con Caranta casi 14 años después.