La férrea advertencia de Gallardo a sus jugadores tras el empate de River con Fortaleza: “No nos…”

River sumó un importante punto en Brasil que lo deja en la puerta de la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores de América. En un partido en el que su equipo sufrió mucho, Marcelo Gallardo realizó un profundo análisis de la actuación de sus dirigidos, que tuvieron como figura fundamental a Franco Armani. "Para eso están estos partidos, cuando vengan los partidos de clasificaciones hay que saber que esto que nos pasó en el primer tiempo, no nos puede volver a pasar. Pero es parte del crecimiento del equipo", soltó el DT.

"Salieron con todo, jugamos contra un rival que nos presionó, en el primer tiempo nos agarró mal parado y nos sometió en algunos momentos. También con el clima, estaba muy espeso, no podíamos cambiar el aire y le costaba a nuestros jugadores recuperarse. En un momento se hizo un partido de golpe por golpe, donde nos costaba, podíamos pasar de que nos hagan un gol a hacer un gol. Sufrimos bastante en un partido medio loco", analizó Gallardo sobre lo sucedido en los primeros 45 minutos.

En cuanto al complemento, añadió: "En el segundo tiempo fue un partido done ajustamos algunas cosas y no sufrimos como en el primer tiempo. Tuvimos nuestras posibilidades, la cancha estaba en muy mal estado para los dos equipos, la pelota picaba de una manera donde había que hacer muchos toques para controlar. Había que ajustar con más tiempo el pase. Eso perjudicó el juego nuestro. En el segundo tiempo no fue tan dispar el trámite del partido, podríamos haberlo ganado también".

"Estamos bien, con buena cantidad de puntos en estos cuatro partidos. Tenemos dos partidos de local, no perdimos de visitante, jugamos dos partidos de visitante de mucha dinámica e intensidad y sufrir por momentos, eso es el fútbol. Que algunos no se alarmen, porque si sufrimos es porque los rivales juegan, hay que corregir cosas. Hay que pensar que el rival hace méritos para que vos sientas esa dificultad, como pasó en el primer tiempo. Estamos bien y vamos a estar mejor", soltó el director técnico.

Para finalizar, se refirió a la sobresaliente actuación de Franco Armani, la gran figura de River en Brasil: "El Flaco tuvo una gran noche, lo que le tiraban, lo sacaba".