Con crudeza, el Kun Agüero reveló el verdadero motivo por el que nunca volvió a Independiente

Sergio Agüero se alejó de las canchas hace poco menos de un año pero sigue ligado al fútbol con sus streams en Twitch. En el último tiempo, el Kun empezó a reaccionar en vivo a los partidos de la Champions League en su canal de streaming y por Star+, la plataforma de ESPN. Las transmisiones son conducidas por él y siempre cuentan con la invitación de excompañeros suyos, y en este caso estuvo presente Oscar Ruggeri, el DT que lo hizo debutar profesionalmente, quien lo acompañó en la previa y durante una parte del partido de vuelta entre Manchester City y Real Madrid.

En medio de una charla distendida, Ruggeri le consultó al Kun Agüero por qué nunca regresó a Independiente antes de que la arritmia lo dejara afuera del fútbol y el exdelantero de la Selección argentina no se achicó ante la pregunta: “Si iba, era para ganar, pero sabía que no iba a pasar”, aseguró.

Luego, el Kun ahondó sobre las distintas razones por las que nunca se volvió a poner la camiseta de Independiente y volvió a apuntar contra los dirigentes de Independiente que utilizaron su imagen para hacer campaña política en el club: “Yo lo que quería era terminar mi carrera acá. Pero después de que me fui de Independiente pasaron miles de cosas y le han mentido a la gente por mucho tiempo”.

Ruggeri, que se sumó a la transmisión de Twitch luego de la entrevista de ESPN F90 a Raúl Cascini, le nombró a Agüero la posibilidad de ser dirigente en Independiente pero el Kun lo desestimó: “Por ahora no. Sé que me necesitan, pero no me gusta meterme. Eso es más político y yo tengo mis cosas por fuera del fútbol con las que estoy bien. Me encantaría poder ayudar, pero es una responsabilidad importante que implica arrancar de cero. Va a llevar tiempo y la gente hoy no quiere tiempo, quiere resultados”.

A pesar de que le cerró la puerta a una posible carrera dirigencial en Independiente, Agüero hizo un comentario sarcástico sobre lo que necesita el Rojo para salir de la crisis en la que está inmerso: “Es fácil. Es agarrar una calculadora, ver qué entra y qué sale. Si gastás de más, hay problemas... Usar una calculadora es lo más fácil que hay”.