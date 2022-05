El Kun Agüero contó que recibió un mensaje de Riquelme: "Para mí me llamó porque quiere..."

Sergio Agüero sigue haciendo de las suyas en Twitch. El Kun transmitió en directo la semifinal de la Champions League entre Villarreal y Liverpool en España, serie que quedó en manos del conjunto inglés, que volverá a jugar una final continental.

En el medio del directo, el exdelantero del Manchester City comentó que había recibido un mensaje de Juan Román Riquelme.

"Hoy me escribió Juancito, pero no puedo hacer escuchar el audio", comenzó diciendo el Kun y continuó: "Para mí me llamó porque quiere hacer streams... ¿te imaginás a Román en stream?".

En la transmisión, Agüero estuvo acompañado de Maxi Rodríguez, excompañero del Kun en la Selección Argentina, quien acotó sobre Román: "Seguro estaría acá, tomando mates...".