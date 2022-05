La desubicada pregunta que le hicieron a Scaloni en plena conferencia antes de Italia-Argentina

La Selección argentina jugará ante Italia por la Finalissima en Wembley, el mítico estadio inglés en el que jamás ganó un partido. Ante este precedente, Lionel Scaloni y sus dirigidos querrán romper la mala racha en la cancha londinense y alzar el segundo trofeo de este ciclo. Precisamente, el DT habló en conferencia de prensa y fue sorprendido por la desatinada pregunta de un periodista acerca del 70° aniversario de la asunción de la Reina Isabel II de Inglaterra.

Un 2 de junio de 1953, Elizabeth asumía el trono de la corona inglesa a sus 25 años. De esta manera, se convertía en la Reina Isabel II tras la muerte de su padre, Jorge VI, quien falleció en febrero de 1952. Aunque suene muy extraño, un periodista le preguntó a Scaloni si era de su agrado mandarle un saludo de felicitación por el largo reinado de la monarca británica.

Con cara de sorpresa, Scaloni accedió: "Claro que sí, ¿por qué no? Felicitaciones, no sabía que lo que me contás...", dijo el entrenador de la Selección argentina, quien después eligió pasar de página rápidamente.

"Es fútbol esto y... la felicito, ¿70 años? Perfecto, la felicito desde acá, desde el lugar que me toca", agregó Scaloni, a quien la pregunta lo tomó totalmente por sorpresa, porque se trató de una de las primeras de la conferencia de prensa, la última antes del partido entre la Selección argentina e Italia.

En una nota más futbolística, Scaloni no dio el equipo, aseguró que hay algunos jugadores disminuidos en lo físico y admitió que sería ideal que los jugadores de la Selección argentina, principalmente Lionel Messi, tengan una pretemporada previa al Mundial de Qatar 2022.