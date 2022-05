El emotivo motivo por el que Chiellini decidió retirarse de la Selección italiana ante Argentina en Wembley

Este miércoles 1° de junio desde las 15.45, la Selección Argentina se medirá con Italia en Wembley por la Finalissima entre los campeones de la Copa América y Eurocopa 2021, respectivamente. Giorgio Chiellini, capitán del equipo que dirige Roberto Mancini, habló en conferencia de prensa de cara a lo que será su despedida de la Azzurra.

"Voy a extrañar a todos los chicos, el día a día, la emoción, los partidos. Tuve el verdadero placer de compartir el vestuario con tantos jóvenes que para mí siempre fueron como hermanos. Hay mucha diferencia de edad y por lo tanto me complació mucho adoptar este papel de hermano mayor", declaró el zaguero central ante los medios. "El partido de Wembley nos recuerda a la victoria en la Eurocopa. Por eso y otras razones estoy acá y probablemente no me hubiera gustado despedirme en el Italia - Alemania por la Nations League que, con todo respeto, tiene menos significado", agregó más tarde.

El italiano, clave en la consagración de Italia en la Eurocopa 2021, tiene 37 años y también dijo adiós a su etapa en Juventus luego de 16 temporadas en las que consiguió 19 títulos, con nueve Serie A ganadas de manera consecutiva, cinco Supercopas de Italia y cinco Copas de Italia. Con la Azzurra, participó del Mundial de Sudáfrica 2010 y de Brasil 2014, aunque luego no pudo clasificar a Rusia 2018 ni a Qatar 2022.