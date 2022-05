El fuerte rumor sobre Mbappé y otra figura mundial del PSG: "En privado se burla de él"

Una de las duplas más letales del fútbol en los últimos años podría llegar a su fin en el próximo mercado de pases en Europa. Se trata de Kylian Mbappé y Neymar, dos cracks que fueron compinches en el Paris Saint-Germain desde la temporada 2017-2018 y, ahora, un año después de la llegada de Lionel Messi al equipo, estarían bastante alejados.

En pleno rearmado después de una temporada que no contentó a los hinchas, con "apenas" el título de la Ligue 1, y la renovación hasta 2025 de Mbappé, el francés quedó como uno de los líderes del equipo y tendría injerencia en el proyecto deportivo del club. En PSG se fue Leonardo, el director deportivo, a la espera del portugués Luis Campos para conformar el nuevo plantel.

En ese contexto, el diario francés L'Equipe explica que Mbappé se burla en privado de Neymar y que ya habría avisado a la dirigencia del club que no se quejaría si el brasileño fuera vendido: "Ya no tienen mucho en común y el campeón mundial no duda, en privado, en burlarse de su compañero. Mbappé no encontraría nada de qué quejarse en caso de una salida de Neymar durante la próxima ventana de fichajes y sus dirigentes han sido notificados".

El prestigioso medio indica que tanto los dirigentes como el futuro director deportivo ya están enterados sobre la preferencia del francés y consideran que la mejor decisión sería encontrarle un nuevo equipo en este mercado de pases. Las múltiples lesiones y el altísimo sueldo que cobra Neymar son los motivos más importantes para tomar esta decisión. Así, Neymar se encontraría entre los transferibles del PSG.

Igualmente, Neymar fue consultado acerca de su posible salida y aseguró a Oh my Goal: "Nadie me ha dicho nada. Yo me quiero quedar en el PSG". Además, el entorno del jugador le informó a L'Équipe: "Nadie se puso en contacto con nosotros para decirnos que Neymar estaba en el mercado. El año pasado nos presionaron para renovar y renovamos".

Ney tiene contrato hasta 2025, por lo que su salida no sería fácil: por su edad y su bajo nivel, sobre todo teniendo en cuenta su altísimo contrato, los grandes europeos no buscarían contar con él. ¿Se irá por pedido de Mbappé?