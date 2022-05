La tajante respuesta de Neymar en medio del rumor de una posible salida del PSG: "Yo quiero..."

El Paris Saint-Germain busca tener el mejor equipo del mundo para perseguir la obsesión de la Champions League. Con la renovación de Kylian Mbappé, el club está envalentonado y buscaría nuevos refuerzos para conformar el plantel de la próxima temporada. Igualmente, un nombre importantísimo se quedaría afuera si llegara una oferta interesante: Neymar. El brasileño, quien llegó como una estrella por 222 millones de euros, no tiene a los 30 años el nivel que se espera de él y, según informan medios europeos, sería transferible para el PSG.

¿PSG busca vender a Neymar?

Así lo afirma el prestigioso diario francés L'Equipe, que indica que Neymar sería vendido por una oferta atractiva. Por otro lado, los reportes de RMC Sport explican que el propio Kylian Mbappé estaría de acuerdo con una salida de su compañero brasileño.

Ney tiene contrato hasta 2025, por lo que su salida no sería fácil: por su edad y su bajo nivel, sobre todo teniendo en cuenta su altísimo contrato, los grandes europeos no buscarían contar con él. Existen otras opciones en el mercado por jugadores en buen nivel y que no cuestan tanto.

Además, el jugador aseguró que no quiere irse del club francés: "Nadie me ha dicho nada. Yo me quiero quedar en el PSG", explicó al medio Oh my goal en Qatar. En ese sentido, L'Équipe citó a su entorno y comunicó: "Nadie se puso en contacto con nosotros para decirnos que Neymar estaba en el mercado. El año pasado nos presionaron para renovar y renovamos".

Claro, todo suena raro si se tiene en cuenta que el brasileño renovó hasta 2025 recién el año pasado, pero no es tan extraño por algunos motivos importantes como sus últimas lesiones, además de algunas actitudes fuera de la cancha. Así lo menciona L'Equipe: "El declive deportivo de Neymar no escapa a ojos de muchas personas en el club y menos a los de Mbappé".

Tras su renovación por tres años, Mbappé aseguró que todavía había historia por escribir en el PSG y que su principal objetivo era obtener nuevos títulos en el club, con la Champions como la joya de la corona. En ese sentido, parece que Neymar no sería del estándar deseado por el club y la estrella francesa para alcanzar esas metas. ¿Se irá finalmente Ney?

En el Barça ya le cerraron la puerta a Neymar

En durísimas declaraciones al medio L'Esportiu, el presidente del Barcelona Joan Laporta aseguró que, pese a que lo considera "un jugador excepcional", no sería lógico comprarlo nuevamente: "Todos estos jugadores (NdeR: incluyó a Lionel Messi) para volver algún día al Barça tendrían que venir libres porque no estamos en disposición de hacer una operación de compra de lo que puede costar un traspaso de estos jugadores. Es más, ni aunque tuviésemos el dinero lo haríamos, sería una irracionalidad".

Finalmente, Laporta tiró un tremendo mensaje tanto para Neymar como para el PSG: "Los jugadores acaban siendo secuestrados por el dinero y los que firman por el PSG, han firmado casi su esclavitud".