La desubicada frase del presidente de Barcelona sobre Messi: "Si quiere volver, tendría que..."

El presidente de Barcelona, Joan Laporta, fue tajante y sorprendió al hablar sobre una posible vuelta de Lionel Messi al club. Y pretende que sea sin pagar ni siquiera una moneda por él. En una extraña declaración, el titular de la institución aseguró: "Para que Lionel Messi vuelva al Barça debería venir gratis".

Laporta aseguró que Messi, si volviera, debería hacerlo gratis.

En una entrevista con el medio catalán L'Esportiu, Laporta se refirió a la salida de Leo del Barcelona y afirmó: "Messi se ha ido como se ha ido. A todos nos hubiera gustado que acabara aquí su vida deportiva y por el motivo que sea no ha podido estar. No pudo ser por el fair play de la liga española y la propuesta del PSG".

"Estos jugadores cuando entran en una dinámica como esta se encuentran con que no pueden salir porque las operaciones son de muchos millones de euros. Ya me dirás, en el caso de Neymar. No sé cómo lo harán en Francia, porque tal vez tengan otros sistemas que aquí no tenemos, pero cancelar un sistema que está firmado por adelantado cuesta mucho dinero. También es cierto que el PSG tiene un estado detrás, tiene mucho dinero y quizás pueda hacer un anticipo para rescindir un contrato así", reflexionó el presidente culé.

En ese sentido, Laporta habló de una posible vuelta tanto de Messi como de Neymar y expresó: "Todos estos jugadores para volver algún día al Barça deberían venir gratis. No estamos en condiciones de realizar una transacción de compra que pueda costar una transferencia de estos jugadores. Pero incluso si tuviéramos las calas, no lo haríamos. Sería irracional".

"Si son jugadores que están libres y están en el mercado, entonces son de una calidad excepcional y ya los hemos disfrutado en el Barça. Luego sería cuestión de que el técnico pensara si pueden encajar o no en el nuevo proyecto azulgrana. Como jugadores, me gustan mucho los dos", advirtió el dirigente, quien puso varias restricciones para un regreso de Leo.

Messi, quien tiene un año más de contrato con PSG y la opción de renovar por otra temporada, podría irse gratis a mediados de 2023, seguramente con muchos pretendientes en los últimos años de su carrera. ¿Volverá al Barcelona en la próxima campaña?