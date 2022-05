La picante respuesta de Fabinho a Mbappé tras su polémica frase sobre Argentina y Brasil

Kylian Mbappé es uno de los nombres del momento después de que decidiera quedarse en el Paris Saint-Germain y rechazar la oferta del Real Madrid. Además de eso, el francés sorprendió en los últimos días por una polémica declaración sobre el fútbol sudamericano, al que consideró "no tan avanzado como en Europa". Ante esta afirmación, el volante central brasileño Fabinho fue el primero en responder y afirmó que, si Brasil y Argentina jugaran en Europa, se clasificarían a los Mundiales como primeros de grupo.

En una rueda de prensa previa a la final de la Champions League de este sábado en París, el brasileño reaccionó a los comentarios de Mbappé: "No escuché que había dicho eso. Es diferente. No es fácil, tenemos que viajar 11 o 12 horas para jugar en Sudamérica, tenemos que jugar en sitios como Bolivia, que no es fácil. No sé si Francia ha jugado en Bolivia alguna vez. Tenemos que jugar en Uruguay que también es muy difícil, o Chile".

En ese sentido, Fabinho agregó: "A lo mejor la calidad de los equipos de Sudamérica ahora no sea tan grande como en Europa, pero eso no hace que sea tan fácil jugar allí. Los equipos siempre pelean hasta el final y es muy duro. Yo creo que si Brasil y Argentina jugaran aquí en Europa se clasificarían primeros de grupo, y van al Mundial como favoritos".

Las polémicas declaraciones de Mbappé

Mbappé se había referido a la complejidad de las Eliminatorias de cara al Mundial de Qatar 2022 y comparó: "Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”.

"Creo que Brasil también es un buen equipo. Hay varios equipos europeos también… pero la ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos el de Nations League por ejemplo. Cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos listos”, había agregado el francés.