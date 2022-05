El tiro por elevación de un jugador del Real Madrid a Mbappé por su decisión de quedarse en PSG "Aunque siempre hay excepciones"

Isco Alarcón se despidió del Real Madrid, club con el que acaba contrato el 30 de junio, recordando el inicio de una etapa repleta de títulos con un mensaje al francés Kylian Mbappé y agradeciendo todo lo vivido en nueve años en los que, aseguró, le han permitido cumplir todos sus sueños como futbolista.

"Cuando estaba en el Málaga y sabía que me tenía que ir, me comprometí con otro equipo. Pero llamó a mi puerta el Real Madrid y al Real Madrid no se le puede ni se le debe decir que no, aunque siempre hay excepciones", escribió junto a un icono de la tortuga, haciendo referencia a Mbappé.

"Recuerdo decirle a mi gente que el Madrid lleva muchos años sin ganar la Champions y presiento que está al caer y llegó la décima. Todo lo que viene después ya es historia. Nueve años más tarde, acaba mi etapa en el club que ha hecho posible que cumpla todos los sueños que tenía cuando era pequeño", añadió en un mensaje en sus redes sociales.

Isco se quedó con todo lo bueno que ha vivido en una etapa en la que deja su nombre escrito en una de las épocas más gloriosas del Real Madrid. "A parte de cumplir sueños, ganar más títulos de los que había imaginado, jugar con los más grandes, conocer gente increíble, me lo he pasado de puta madre y que me quiten lo bailao".

"Porque sin duda me quedo con lo bueno y espero que ustedes también lo hagan. Quiero agradecer a compañeros, entrenadores, cuerpo técnico, fisios, utilleros, trabajadores de Valdebebas y Santiago Bernabéu todo el trabajo, el cariño y el apoyo que todo el mundo necesita y que a mí nunca me ha faltado".

Y terminó agradeciendo el cariño de la afición madridista. "También agradecer a la afición que me acogió de manera increíble desde el primer día y que acompaña a este equipo en cada rincón del mundo. Por cierto ayer le decía a un amigo que no entendía para qué estaban recogiendo la fiesta de Cibeles si la 15 está de camino", sentenció bromeando tras conquistar su quinta 'Champions'. "Hasta siempre y Hala Madrid", cerró en su despedida