El lago artificial falso del Gran Premio de Miami que provocó la burla de los fanáticos de la Fórmula 1

Este fin de semana, la Fórmula 1 hará gala de su irrupción en el mercado de Estados Unidos con la celebración del primer Gran Premio de Miami, la primera de dos carreras que se correrán en suelo estadounidense este año. Lógicamente, el hecho de que la competencia sea en la ciudad glamorosa del estado de Florida tendrá como consecuencia la presencia de grandes figuras del deporte como Michael Jordan, LeBron James, Serena Williams y David Beckham. Para estar a la altura de las estrellas dentro y fuera de la pista, la organización pensó “por fuera de la caja” y quiso incluir algo distintivo en el circuito: un lago artificial.

Asi se veía el mock-up del lago artificial del GP de Miami, algo bastante diferente a lo que finalmente se vio.

Miami es una de los destinos de verano más característicos de Estados Unidos por sus playas y su costa en el Océano Atlántico. Por esta razón, la organización quiso montar un puerto repleto de yates de lujo que estarían estacionados en un lago artificial en las curvas 8 y 9 del Autódromo Internacional de Miami para replicar lo más característico de la ciudad. Como era de esperarse, esto llamó rápidamente la atención de los fanáticos de la Fórmula 1 pero fueron estos mismos los que se burlaron ante el resultado final de la idea.

En la semana previa al Gran Premio de Miami, las redes sociales se llenaron de memes y burlas al puerto deportivo del circuito: al no tener salida al mar, la organización simuló el lago artificial con un deck de madera tapado de lonas de distintos tonos de azul y celeste que simulan el color del agua. De esta manera, los espectadores más adinerados y estrellas tendrán una vista privilegiada desde los yates que estarán estacionados sobre un lago... falso.

El resultado final del lago artificial sobre el que estarán los yates deportivos del Gran Premio de Miami.

Por ejemplo, uno de los tweets más virales fue uno que hizo ESPN F1 Estados Unidos: una foto del famoso festejo de Daniel Ricciardo en el Gran Premio de Mónaco 2018 pero, en vez de la pileta real a la que se lanzó el piloto australiano, lo espera el lago falso del Gran Premio de Miami.

Uno de los memes más virales sobre el agua falsa del Gran Premio de Miami.

Por su parte, la organización no hizo alusión a las bromas o a las razones por las que no se pudo llevar a cabo el lago artificial. Aunque el sector del puerto de yates será para espectadores de lujo, el Gran Premio de Miami no tiene precios accesibles en su totalidad: la entrada más barata para el fin de semana es de 1200 dólares, según dice la página oficial de la Fórmula 1.

Más allá del fracaso del puerto con el lago artificial y las burlas que provocó, la Fórmula 1 está de festejo ya que el Gran Premio de Miami es el claro ejemplo del éxito que tiene la categoría en un mercado históricamente díficil dada la presencia del Nascar y las series de IndyCar. Esta carrera en Florida será la primera en suelo estadounidense ya que en octubre estará el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, y en 2023 se sumará a estos dos el Gran Premio de Las Vegas.