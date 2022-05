Bombazo: dos marcas históricas confirmaron su llegada a la Fórmula 1

La automotriz alemana Volkswagen confirmó este lunes su regreso a la competencia de la Fórmula 1 con sus marcas premium Audi y Porsche a partir de la temporada 2026. El proyecto se conocía desde hace tiempo y hoy se terminó de confirmar con la declaración del CEO de la empresa, Herbert Diess.

"Volkswagen no entrará a la F1. Pero puedo decir esto: nuestras marcas premium han decidido ingresar a la F1 con nuestro apoyo. En cuanto a Porsche, el proyecto es relativamente concreto; para Audi todavía no tanto. ¿Cuáles son las razones de la decisión? La F1 se está expandiendo de forma muy positiva en todo el mundo. La categoría aún no ha llegado del todo a EEUU, el marketing que se está haciendo allí con Netflix liderando ese impulso hará crecer todavía más el interés en ese país", expresó.

Además, agregó: "Porsche tiene que ser la marca de coches más deportiva del mundo, así que tiene que dedicarse al deporte motor. Y llegas a la conclusión: si Porsche se dedica al deporte motor, lo más eficiente es hacer la Fórmula 1. Casi hay que ponerle una tilde a eso. Audi es una marca mucho más débil que Porsche. No puede exigir un precio tan alto. En realidad, Audi tiene el mejor caso para la Fórmula 1 porque tiene un potencial mucho mayor para la marca".

El fabricante con sede en Stuttgart (Porsche) estaría interesado en asociarse con Red Bull y aportar su grano de arena en el departamento de motores, especialmente, en el apartado eléctrico. Audi estaba lista para ofrecer alrededor de 500 millones de euros por McLaren como un medio para ingresar en el Gran Circo (en una operación que podría llevar incluida la compra de la división de automóviles británica). Sin embargo, fueron rechazados y ahora deben buscar una alternativa para ingresar.