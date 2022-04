La inesperada amenaza de Checo Pérez que pone en alerta a la Fórmula 1

La Fórmula 1 no cesa en su ambición de aumentar el número de Grandes Premios en el futuro más cercano. El campeonato ya se enfrenta a un calendario de 23 carreras este año, el más largo de la historia, y a pesar de la caída de Rusia por la guerra del país contra Ucrania, puesto que el deseo del Gran Circo es sustituir la prueba por la repetición de una de las actuales o por la inclusión de una cita de emergencia. Pero los deseos de Stefano Domenicali, CEO de la categoría, no van a detenerse ahí.

Varios trabajadores dentro de los equipos han reclamado la necesidad de descansar y la imposibilidad de compaginar la carga de trabajo actual de la F1 con una buena relación con sus familias, pero también algunos pilotos, como fue el último caso de Lando Norris, han comentado que el calendario estaba bien con unas 20 pruebas. A estas quejas se ha sumado ahora Sergio Pérez.

En una entrevista con The Athletic, el piloto mexicano, a pesar de valorar el crecimiento del campeonato, ha remarcado también como punto negativo la falta de tiempo que les supone a los pilotos un calendario tan amplio. Y, además, ha ido un paso más allá: si el número de carreras sigue aumentando, el de Red Bull ha amenazado con no continuar en la Fórmula 1.

Así lo ha explicado Checo: “En lo que soy realmente optimista es en el hecho de que el campeonato está creciendo mucho. Veo que en cualquier parte del mundo lo sientes en la calle, la gente te reconoce mucho más y está bastante más metida en este deporte. Hay una demanda muy grande. Pero, por otro lado, tener demasiadas carreras es un ‘no’, al menos para mí"

"Ahora mismo, estás básicamente inmerso en la F1 porque tenemos muchas carreras. Tenemos sesiones de simulador antes de cada evento, eventos de socios. No tenemos tiempo para nosotros y para nuestras familias. Tengo un par de niños pequeños. Creo que si el calendario sigue creciendo más, entonces definitivamente no lo haré", cerró. (Car And Driver)